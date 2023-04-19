"Мол исчез/убежал/умер": у Винника прокомментировали слух про кошмарную болезнь певца

Представитель Олега Винника отреагировал на новость про тяжелую онкологию.

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Слухи про рак Олега Винника опроверг представитель певца / instagram.com/olegg.vynnyk

На днях скандальный блогер-сплетник Богдан Беспалов якобы раскрыл секрет исчезновения Олега Винника, которое волнует его поклонников уже год. Позиционируя свои слова, как чистую правду, он заявил, что певец долгое время боролся с онкологией, а сейчас справляется с ее последствиями, так как течение болезни было тяжелым.

Новость про рак одного из секс-символов украинской эстрады мигом разлетелась по всем СМИ. Однако Валерия Барон, руководитель официального фан-клуба Олега Винника, как лицо приближенное, решительно отметает слова блогера.

На своей странице в Facebook она оставила пост-разоблачение Беспалова и звезд, которые ранее были артисту товарищами, а теперь якобы смакуют подробности его болезни в целях собственной выгоды.

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"У певца была онкология" - Откуда такая информация? Врач, больница, медицинские документы, подтверждающие диагноз? Нет? Почему нет? Да потому что в Берлине, как и во всем цивилизованном мире, действует принцип врачебной тайны! Нет, не слыхали? "Звездные друзья прикрывают Винника и водят за нос его аудиторию" - Винника не нужно прикрывать. Он не сделал ничего дурного. А постоянные комментарии-догадки коллег и тех, кто еще вчера называл его другом, с насмешками, мол исчез/убежал/умер, возможно, нужны для собственного пиара комментирующих. Знаете, даже его отсутствие в публичном пространстве не оставляет их в покое. Видимо, волнуются, что рано или поздно он таки появится. И он появится!" - уверенно заявляет Барон.

Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения Винника из информационного пространства. Он рассказал про волонтерскую деятельность певца - с автомобилями для ВСУ.

Также актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.

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