"Все должно быть по-другому": Горбунов рассказал, чем его разочаровали Винник и Яма

Украинский шоумен и волонтер Юрий Горбунов неожиданно высказался относительно своего близкого друга Олена Винника, который сильно разочаровал его в последнее время.
О своих чувствах и обидах телеведущий рассказал в интервью Славе Демину. По мнению Горбунова, пропавший Олег Винник должен был бы ответить на звонки и сообщения ведущего, а также, как минимум, объяснить свое исчезновение для близких друзей.
"Я не знаю, где он и что с ним. Мы друзья. Нужно было как-то объяснить все это. Нельзя исчезать. Я не знаю, где он. Я пытался. Олег трубку не берет, а 100 раз звонить не будешь. Просто мне кажется, это нужно было сделать по-другому", – говорит Юрий Горбунов.
"С Днем рождения мой мальчик! Мой первенец! Мой сын! Мой Иван! Наш Ивасик! 6 лет тебе сегодня! Как будто вчера держал тебя на руках в первые минуты твоего рождения! Сказать, как я тебя люблю словами – невозможно. Ты наша с мамой гордость! Наша радость! Наше будущее!" - написал счастливый отец Юрий Горбунов.
Напомним, украинские ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, составляют прекрасный тандем не только на сцене: они уже 8 лет состоят в отношениях и 6 - живут как супруги. Вместе они воспитывают двоих сыновей - Ивана и Даниила.
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