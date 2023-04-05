"Все должно быть по-другому": Горбунов рассказал, чем его разочаровали Винник и Яма

Телеведущий Юрий Горбунов рассказал об отношениях со своими друзьями.

Юрій Горбунов / Прес-служба

Украинский шоумен и волонтер Юрий Горбунов неожиданно высказался относительно своего близкого друга Олена Винника, который сильно разочаровал его в последнее время.

О своих чувствах и обидах телеведущий рассказал в интервью Славе Демину. По мнению Горбунова, пропавший Олег Винник должен был бы ответить на звонки и сообщения ведущего, а также, как минимум, объяснить свое исчезновение для близких друзей.

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"Я не знаю, где он и что с ним. Мы друзья. Нужно было как-то объяснить все это. Нельзя исчезать. Я не знаю, где он. Я пытался. Олег трубку не берет, а 100 раз звонить не будешь. Просто мне кажется, это нужно было сделать по-другому", – говорит Юрий Горбунов.

Ведущий также прокомментировал недавний скандал, связанный с танцором Владом Ямой, который сидит в США, устраивая разнообразные вечеринки. "Они меня удивили. Зная их характеры, зная их поступки до войны... Все должно было быть по-другому", – отметил Горбунов.