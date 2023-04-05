УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Все должно быть по-другому": Горбунов рассказал, чем его разочаровали Винник и Яма

5 апреля 2023, 22:29
Телеведущий Юрий Горбунов рассказал об отношениях со своими друзьями.
Юрій Горбунов
Юрій Горбунов / Прес-служба

Украинский шоумен и волонтер Юрий Горбунов неожиданно высказался относительно своего близкого друга Олена Винника, который сильно разочаровал его в последнее время.

О своих чувствах и обидах телеведущий рассказал в интервью Славе Демину. По мнению Горбунова, пропавший Олег Винник должен был бы ответить на звонки и сообщения ведущего, а также, как минимум, объяснить свое исчезновение для близких друзей.

видео дня

"Я не знаю, где он и что с ним. Мы друзья. Нужно было как-то объяснить все это. Нельзя исчезать. Я не знаю, где он. Я пытался. Олег трубку не берет, а 100 раз звонить не будешь. Просто мне кажется, это нужно было сделать по-другому", – говорит Юрий Горбунов.

Ведущий также прокомментировал недавний скандал, связанный с танцором Владом Ямой, который сидит в США, устраивая разнообразные вечеринки. "Они меня удивили. Зная их характеры, зная их поступки до войны... Все должно было быть по-другому", – отметил Горбунов.

Отметим, ранее украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые воспитывают двух общих сыновей, поделились трогательными фото, на которых показали своего старшего сына Ивана, которому исполнилось 6 лет. "Ивасик! Наш мальчик! С днем рождения, наша гордость, наш взрослый Иван. Тебе уже целых 6 лет, которые ты так ждал. Мы все больше видим в тебе себя", - написала Катя.

"С Днем рождения мой мальчик! Мой первенец! Мой сын! Мой Иван! Наш Ивасик! 6 лет тебе сегодня! Как будто вчера держал тебя на руках в первые минуты твоего рождения! Сказать, как я тебя люблю словами – невозможно. Ты наша с мамой гордость! Наша радость! Наше будущее!" - написал счастливый отец Юрий Горбунов.

Напомним, украинские ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, составляют прекрасный тандем не только на сцене: они уже 8 лет состоят в отношениях и 6 - живут как супруги. Вместе они воспитывают двоих сыновей - Ивана и Даниила.

Вас также может заинтересовать:

Юрий Горбунов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:47

Женщина выбрала для своей будущей дочери "сумасшедшее" имя: родственники шокированы

23:26

"Никто и никчемное существо": ведущий эмоционально обратился к Лорак

23:18

Какие знаки зодиака обладают даром предвидения: топ-5 самых мощных интуитов

23:11

Потепление +22 ворвется быстро: синоптики назвали самый жаркий день апреляВидео

22:57

Пугачева нежно обратилась к "путинисту" РезниковуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:49

Из окон валит черный густой дым: в Москве вспыхнуло здание Минобороны РФВидео

22:44

Курс доллара изрядно поразит перед Пасхой: эксперт удивил прогнозом по стоимости валютыВидео

22:29

"Все должно быть по-другому": Горбунов рассказал, чем его разочаровали Винник и ЯмаВидео

21:59

Лавров выдал новый перл: идет "война в горячей стадии" между РФ и СШАВидео

Реклама
21:44

Резников назвал настоящую причину, почему Запад затягивает с истребителями для УкраиныВидео

21:44

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд: справятся лишь люди с высоким уровнем IQВидео

21:37

Как выглядеть дорого без особых затрат: 7 хитрых трюков, которые делают образ шикарным

21:23

Кричала и отбирала ребенка: странная женщина пыталась вырвать малыша прямо из рук отца

21:19

Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреляВидео

21:12

Звезда "Сватов" в алом корсете дерзко похвасталась упругими ножками

20:38

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

20:30

Новая техника, самолеты и танки: итоги визита Зеленского в ПольшуВидео

19:30

Пьяного Остапа Ступку отправили в изолятор: актеру грозит 3 года тюрьмыВидео

19:22

"Договоренности выполнены": польские танки уже на поле боя в Украине - ЗеленскийВидео

19:20

Положительный сигнал от американского истеблишментамнение

Реклама
19:02

Кличко в Лиссабоне обсудил с дипломатами восстановление Киева и поддержку УкраиныФото

18:46

Начал заикаться и всячески выкручиваться: Путин попал в неловкое положение на встрече с посламиВидео

18:29

Украину содрогнуло землетрясение 5 апреля: где была угрозаВидео

18:28

Народное интервью с Русланом Сеничкиным: мечты, хобби и о чем хочет поговорить с президентом

18:10

Путин выдал новый бред и назвал "виновных" в убийстве украинцевВидео

17:50

Зачем носить в кармане лавровый лист: деньги поплывут прямо в руки

17:46

Не на того напал: питон попытался съесть мангуста, но поплатилсяВидео

17:25

"Российские генералы готовят жест доброй воли": Свитан рассказал о неизбежном "котле" в КрымуВидео

16:39

"Будут приняты правильные решения": ВСУ могут выйти из Бахмута - ЗеленскийВидео

16:19

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апрелеВидео

16:17

"Тетка "Нашей Раши" пересмотрела": скандальная россиянка ответила, почему РФ выгнали из спорта и ОИВидео

16:14

Фото попали в сеть: Остап Ступка устроил пьяное ДТП в Киеве

16:10

Ребел Уилсон наконец показала лицо дочери от суррогатной материВидео

16:06

Ни волос, ни прежней бороды: во что превратился Киркоров после пластикиВидео

15:47

ТОП-3 человека, которые ни перед чем не остановятся: самые сильные знаки зодиака

15:45

Даже Дуда не сдержался: Елена Зеленская поразила шикарным стилем в ПольшеВидео

15:40

Воздушные войска пополняются: Польша передает Украине 4 истребителя МиГ-29Видео

15:30

Какие вещи нельзя отдавать даром: 7 предметов, с которыми уйдет ваше счастье

15:25

Мать в слезах просила пустить в храм: на Буковине священники МП не давали отпеть погибшего воинаВидео

15:15

Нужно найти лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людейВидео

Реклама
15:13

Снежный циклон Norbert устроит в Украине "катастрофу": синоптик предупредила о серьезной непогодеВидео

15:11

Последний концерт Лорак в агрессоре-России отменилиВидео

15:00

Илья Резник иронично подшутил над "невозвращенкой" Аллой ПугачевойВидео

14:37

3 вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреляВидео

14:30

Сложно поверить, но он покорил весь мир: настоящий луковый пирог с секретным ингредиентом - рецептВидео

14:17

Загадка, которая под силу лишь гениям: нужно за 7 секунд найти меч гладиатора на картинке

14:15

Жена Брюса Уиллиса эмоционально высказалась про отношения мужа и Деми Мур

14:09

"Испепелили 29 захватчиков, еще 40 ранили": пограничники не дали "вагнеровцами" прорваться в Бахмут

13:43

"Чувствую себя ужасно, я заставил их": Клинтон раскаялся в причастности к ядерному разоружению УкраиныВидео

13:34

Китай не поддерживает войну и не признает оккупацию Украины: в Пекине рассказали о "дружбе" с ПутинымВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять