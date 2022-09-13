"Вот так вот зашел на чаек": Горбунов и Осадчая признались, кто сделал первый шаг в их романе

Юрий Горбунов и Катя Осадчая рассказали, кто стал инициатором их романа / instagram.com/gorbunovyuriy

Сегодня сложно представить современное украинское телевидение без тандема ведущих - Юрия Горбунова и Кати Осадчей. Их совместная плодотворная работа со временем переросла в роман, и теперь пара уже пять лет вместе и воспитывает двоих общих детей.

В эфире Сніданку з 1+1, посвященному Дню рождения Осадчей, не смогли обойти стороной ее роман с Юрием Горбунов со всеми приятными для нее последствиями. Ведь семья в жизни ведущих занимает очень важное место.

Так Катя Осадчая без смущения призналась, что именно она сделала первый шаг навстречу любви.

"Я не могла вообразить, что моим мужем будет Юра Горбунов. Первым признался в любви Юра. А инициатором отношений была я", - вспоминает с улыбкой она.

Горбунов, держа супругу за руку, подтвердил ее слова: "Весь этот кипиш подняла Катя! Все началось с того, что я подвозил Катю после съемок Голоса, Голоса. Дети, и вот так вот "зашел на чаек".

За кулисами мужчина признался, что любовь для них обоих была внезапной: "На сцене Голоса страны. Я уже не помню какой это был сезон, прямо там, за кулисами. Это же служебный роман. Так взял ее за руку, говорю: "Пошли готовиться" и бац! любовь".

Ранее украинская певица, модель, актриса, Миссис Мира и волонтерка Камалия рассказала, что ее двоюродная сестра Юлия служит в ВСУ на фронте связисткой.

Также совершивший каминг-аут, как бисексуал, участник 2 сезона Холостячки со Златой Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич рассказал, кто из соперников на проекте ему нравился, как мужчина.

Другие новости: