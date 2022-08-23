УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Катя Осадчая показала редкое фото старшего сына Ильи и рассказала про его "фронт"

23 августа 2022, 18:17

Ведущая с первенцем поздравили страну с большим праздником.

Катя Осадчая
Катя Осадчая показала старшего сына Илью / instagram.com/kosadcha

Украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая поздравила соотечественников с Днем украинского флага. В честь значимого для каждого украинца праздника она показала редкое фото.

На своей странице в Instagram она выложила снимок со своим страшим сыном. Вместе они были символично одеты в футболки синего и желтого цветов, образуя импровизированный флаг Украины.

"Этот День флага особенный. Даже трудно подобрать слова, как с помощью цвета нашего флага нас поддерживает мир, от звезд до мировых лидеров. Главные здания и памятники мира становятся желто-синими, а звезды наперегонки одеваются в любимые цвета в нашу поддержку, ну а мы везде видим флаг Украины. Сегодня не только наш праздник, День нашего флага теперь с нами отмечает весь мир, ведь в каждом уголке мира от Новой Зеландии до Гренландии желто-синий - это символ свободы, борьбы и силы духа народа. Нас стали узнавать по цвету флага по всему миру и выражать поддержку. Мы сильная нация с крепким духом и freedom blue и energizing yellow тому еще одно подтверждение!" - пишет Осадчая.

Илья, первенец телеведущей, редкий гость на странице звездной матери. Молодому человеку в сентябре исполнится 20 лет, и сейчас он получает образование в IT-сфере. По словам Осадчей, обретенные знания молодой человек применяет на "информационном" фронте на благо Украины.

В комментариях к снимку поклонники ведущей отмечают ее необычайное сходство с Ильей.

Катя Осадчая
Катя Осадчая показала старшего сына Илью / instagram.com/kosadcha

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

Другие новости:

шоу-бизнес Осадчая Катя Осадчая Катерина Осадчая Екатерина Осадчая Катя Осадча новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:48

Эрдоган потребовал справедливости: Крым надо вернуть

18:45

День Независимости Украины 2022: душевные поздравления и открытки к празднику

18:33

"На карте свобода всего мира": Макрон призвал не проявлять слабость и не идти на уступки РоссииВидео

18:25

Почему нельзя вырывать седые волосы: будут залысиныВидео

18:17

Катя Осадчая показала редкое фото старшего сына Ильи и рассказала про его "фронт"

Реклама
17:56

Зима в Украине будет тяжелой: НАТО просит предоставить больше оружияВидео

17:43

Впервые за 20 лет: официальный курс доллара к гривне превысил курс евроВидео

17:31

Собрался в Крым и открыл с Зеленским Аллею смелости: Дуда в Киеве заявил о мощной поддержке УкраиныВидео

17:26

Большие деньги или счастье в любви: 3 знакам зодиака повезет в ближайшее времяВидео

17:18

Начнется адская неделя: астролог рассказала о приближении сильнейшей трагедии, чем войнаВидео

17:14

Червона рута поперек горла встала: Таисия Повалий чуть не рухнула на концерте в РФВидео

17:01

В эфир снова выйдет шоу "Холостяк" с новым героем

17:00

У Путина есть возможность сохранить Крымский мост: Данилов рассказал деталиВидео

16:28

В РФ выяснили, почему Пугачева молчит о войне

16:26

Обычная пищевая пленка убирает жир с живота: так ли это на самом деле

16:25

"РФ наращивает силы": США призывают американцев немедленно уехать из УкраиныВидео

16:01

ВСУ превратили в металлолом новейшую российскую станцию спутниковой связи АуригаВидео

15:49

"Позорный захват": Зеленский рассказал о деградации России после аннексии КрымаВидео

15:44

На базе оккупантов в Джанкое было 440 контейнеров с ракетами для С-400 - экспертВидео

15:43

ФРГ и Канада дадут Киеву массу оружия, Запад никогда не признает аннексию земель Украины – ШольцВидео

Реклама
15:43

Как стирать шторы, чтобы не гладить их: 6 эффективных советов для различных материалов

15:39

Остапчук наконец-то встретился с детьми, которых его экс-жена вывезла в Канаду

15:13

Приметы на 24 августа: какие 5 вещей категорически нельзя делать, чтобы беда в дом не пришлаВидео

15:13

"Не для такого декольте": Канделаки без лифчика показала "неправильную" грудь

15:04

Ходить по дому без тапочек нельзя: почему приметы и врачи так категоричны

15:02

Настя Каменских показала постельное фото, пока Потапа нет рядом

14:56

Оставил своих 3 детей, чтобы убивать чужих: ВСУ ликвидировали оккупанта за месяц до окончания контракта

14:44

Если Россия усилит обстрелы Украины 23 и 24 августа, Киев даст мощный ответ – ЗеленскийВидео

14:30

Будут переговоры: появилась точная дата завершения войны в Украине - астрологВидео

14:25

Самая вкусная шарлотка из 3 ингредиентов на скорую руку: простой рецепт и секрет приготовленияВидео

14:19

Украина получила 50 бронеавтомобилей Kirpi от Турции: чем они уникальныВидео

13:48

Бойцы ВСУ "эвакуировали" вражескую БМП за 5 минут: оккупанты даже не успели проснутьсяВидео

13:39

Заставили бежать, а потом убили: на Харьковщине оккупанты застрелили 13-летнюю девочкуВидео

13:33

Будут убивать гражданских: ФСБ планирует в РФ серию терактов с массовыми жертвами – Данилов

13:05

В Донецке пылает: в Сети сообщают о взрыве в "администрации" ПушилинаВидео

12:54

"Ключевая цифра - четыре": мольфарка рассказала, когда закончится война в УкраинеВидео

12:49

"Будут катастрофы": астролог назвала самые опасные для Украины даты в ближайшие пол годаВидео

12:28

День Независимости: ТСН покажет, чем живут города Украины, а Сніданок з 1+1 устроит студию в метро

12:18

"Ключевая точка – Херсонщина": Загородний оценил перспективы завершения войныВидео

12:15

"Речь идет о деоккупации всей территории, включая Крым": эксперт назвал единственный исход войныВидео

Реклама
12:06

"Ты ответишь за всех, кого убила ваша семья": жены оккупантов стали получать "черные метки"Видео

11:43

Украину ждет жаркое окончание лета: появился детальный прогноз на август

11:23

Окончательная победа или замороженный конфликт: экстрасенс Макс Гордеев прокомментировал исход войныВидео

11:00

Хотят перебросить больше войск в Херсон: РФ строит плавучий мост – разведка БританииВидео

10:53

Поздравления с днем рождения в прозе – душевные строки своими словами для мужчин и женщин

10:51

В Киев с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей ДудаВидео

10:36

Как защитить себя и ребенка от сглаза: советы звездного экстрасенса Макса ГордееваВидео

10:21

Соскин о взрывах в Крыму: Зеленский хорошо так приложился сапогом в личико ПутинаВидео

10:14

Критиковала войну: Данилов объяснил, зачем ФСБ убила дочь ДугинаВидео

09:39

Цена вопроса - $200 млн: Подоляк рассказал, что может полностью изменить ход войныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две недели
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять