Катя Осадчая показала редкое фото старшего сына Ильи и рассказала про его "фронт"

Катя Осадчая показала старшего сына Илью / instagram.com/kosadcha

Украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая поздравила соотечественников с Днем украинского флага. В честь значимого для каждого украинца праздника она показала редкое фото.

На своей странице в Instagram она выложила снимок со своим страшим сыном. Вместе они были символично одеты в футболки синего и желтого цветов, образуя импровизированный флаг Украины.

"Этот День флага особенный. Даже трудно подобрать слова, как с помощью цвета нашего флага нас поддерживает мир, от звезд до мировых лидеров. Главные здания и памятники мира становятся желто-синими, а звезды наперегонки одеваются в любимые цвета в нашу поддержку, ну а мы везде видим флаг Украины. Сегодня не только наш праздник, День нашего флага теперь с нами отмечает весь мир, ведь в каждом уголке мира от Новой Зеландии до Гренландии желто-синий - это символ свободы, борьбы и силы духа народа. Нас стали узнавать по цвету флага по всему миру и выражать поддержку. Мы сильная нация с крепким духом и freedom blue и energizing yellow тому еще одно подтверждение!" - пишет Осадчая.

Илья, первенец телеведущей, редкий гость на странице звездной матери. Молодому человеку в сентябре исполнится 20 лет, и сейчас он получает образование в IT-сфере. По словам Осадчей, обретенные знания молодой человек применяет на "информационном" фронте на благо Украины.

В комментариях к снимку поклонники ведущей отмечают ее необычайное сходство с Ильей.

Катя Осадчая показала старшего сына Илью / instagram.com/kosadcha

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