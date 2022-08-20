Катя Осадчая впервые показала лицо младшего сына

Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Украинская телеведущая Катерина Осадчая впервые показала лицо своего младшего сына Данила. Соответствующими фото звездная мама поделилась на своей странице в Instagram, отмечая первый год своего малыша.

"С Днем рождения наш Данилко! Такой бурный первый год жизни, но мы обещаем, что на парад Победы пойдем вместе совсем скоро. Радуемся каждому новому звуку и зубу и переживаем эти мгновения, как в первый раз", - поздравила она сына.

Напомним, ранее Катя Осадчая похвасталась снимком с отдыха. Правда, 11-летней давности.

На своей странице в Instagram ведущая придалась воспоминаниям о прошлом, и опубликовала фото, которое было снято в 2011 году в Крыму, на фоне Херсонесского маяка.

Кадр был сделан во время прогулки на яхте по морю. На корме сидит 27-летняя Осадчая, одетая в серый топ, обнажающий одно плечо. Из аксессуаров - лишь солнцезащитные очки. На фотографии ведущая позирует без макияжа, с мокрыми волосами, стянутыми на затылке в конский хвост.

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