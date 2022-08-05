Осадчая показала нежное фото со своим младшим сыном

Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Телеведущая Екатерина Осадчая залюбовала сеть снимком с младшим сыном Давидом.

Звезда напомнила, что вскоре малышу исполнится год и поразмышляла о его счастливом будущем.

"Уже скоро год. Как хорошо, что все события своего первого года жизни Данилко узнает из рассказов и будет это воспринимать как книгу по истории, по истории свободной, независимой Украины, победившей в страшной войне", - написала она.

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Напомним, телеведущий и шоумен Юрий Горбунов с начала полномасштабной войны в Украине колесит с гуманитарной помощью и концертами по всей стране. Вместе с командой украинских артистов он поднимает боевой дух ВСУ.

Время от времени Горбунов на своей странице в Instagram делает небольшие фотоотчеты о проведенных концертах. Он охотно фотографируется в кругу наших защитников и защитниц.