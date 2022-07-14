"А Катя где?": Юрий Горбунов засветился в компании главных украинских красоток

Юрий Горбунов дал концерт вместе со Светланой Тарабаровой и Дашей Астафьевой / instagram.com/gorbunovyuriy

Телеведущий и шоумен Юрий Горбунов с начала полномасштабной войны в Украине колесит с гуманитарной помощью и концертами по всей стране. Вместе с командой украинских артистов он поднимает боевой дух ВСУ.

Время от времени Горбунов на своей странице в Instagram делает небольшие фотоотчеты о проведенных концертах. Он охотно фотографируется в кругу наших защитников и защитниц.

Недавно он выложил снимок с двумя украинскими певицами - Дашей Астафьевой и Светланой Тарабаровой. Артистки приняли участие в прифронтовых выступлениях.

"Очередная поездка к нашим Защитникам и Защитницам с концертом!! Сколько мужества, отваги и патриотизма у этих людей! Спасибо за теплую встречу и эмоции! Спасибо за простоту и искренность!! Слава вам! Слава Украине!!!" - поделился своими эмоциями шоумен.

В комментариях Горбунова и его команду благодарят за поддержку морального духа, но также выражают обеспокоенность, что Горбунов в компании молодых артисток ездит без жены Кати Осадчей.

Юрий Горбунов дал концерт вместе со Светланой Тарабаровой и Дашей Астафьевой / instagram.com/gorbunovyuriy

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Напомним, украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая была одной из первых медиаперсон, которая выступила за то, чтобы лишить украинского гражданства артистов украинского происхождения, которые сознательно молчат о войне в Украине и/или публично поддерживают военную политику Кремля.

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