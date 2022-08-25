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В День рождения Горбунова Катя Осадчая сделала мужу необычное пожелание

25 августа 2022, 18:48

Семейный праздник ведущих в этом году омрачен войной.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая трогательно поздравила Юрия Горбунова с Днем рождения / instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель и волонтерка Катя Осадчая 24 августа отмечает сразу два праздника - День Независимости Украины и День рождения ее мужа, шоумена и ведущего Юрия Горбунова.

Вчера коллеге, супругу и отцу ее детей исполнилось 52 года. На своей странице в Instagram Осадчая в честь праздника выложила с ним серию фотографий, сделанных в прошлой, довоенной жизни, год назад.

Ведущая не стала засыпать возлюбленного банальностями. Вместо этого сделала мужу весьма необычное пожелание, о котором, впрочем, уже полгода мечтает каждый украинец.

Видео дня

"Мой милый Юра, сегодня особенно щемяще поздравлять тебя с Днем рождения одновременно с Днем Независимости. На фото мы год назад, счастливые и почти беззаботные, я желаю тебе поскорее сделать такое праздничное фото в честь Победы. Я люблю тебя ❤️" - пишет Катя Осадчая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая трогательно поздравила Юрия Горбунова с Днем рождения / instagram.com/kosadcha

Ранее поклонники позавидовали ведущему, журналисту и путешественнику Дмитрию Комарову - его молодая жена, модель и ведущая Александра Кучеренко, поразила всех на повал восхитительной внешностью.

Также украинский ведущий и интервьюер Слава Демин рассказал о женщине, занявшей место в сердце мэра Киева Виталия Кличка, который недавно развелся с женой после 25 лет брака.

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