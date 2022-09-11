Катя Осадчая рассказала о своей встрече с Елизаветой II: "Она была непоколебима"

Катя Осадчая рассказала о встрече с с Елизаветой II / instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/kosadcha

Украинская модель, волонтерка и ведущая Катя Осадчая поделилась своими воспоминаниями о королеве Елизавете II. Таким образом она решила попрощаться с монархиней, чье правление длилось целых 70 лет.

Осадчая рассказала, что не единожды видела королеву: в рамках программы Світське життя она посещала ежегодные королевские скачки - важное событие в светских кругах Великобритании.

На мероприятии обычно присутствовала и королевская семья во главе с самой Елизаветой II. "Я видела королеву Елизавету вживую несколько раз, на королевских конных скачках в Аскоте. Главное, что тогда бросилось в глаза, что известный на весь мир медийный образ монарха абсолютно соответствует реальности. Походка, манеры, все окружающие атрибуты, люди поклоняющиеся в уважении, а не подобострастно, это отдельный мир традиций, хранительницей которых была Елизавета", - пишет Осадчая на своей странице в Instagram.

Помимо внешней царственности, ведущая также отметила и непоколебимую твердость духа монархини, которая ее так восхищает: "Как бы нам ни рассказывали о закулисье Букингемского дворца, какие бы сплетни не разводили и какие бы скандалы не рождались, как бы в красках не рассказывали об изменах мужа в молодости, обвиняли в смерти Дианы и чрезмерных расходах на жизнь двора, Елизавета была непоколебима в мудром отношении ко всему. Я не знаю наверняка, но есть впечатление, что принцип – "и это тоже пройдет" сохранил королеве здоровье, нервы и принес так много лет жизни. Пережить такое количество мировых катаклизмов, начиная с послевоенных лет, смену правящих партий, премьеров, мирового геополитического ландшафта".

"Я запомнила ее фразу, объясняющую жизнь Королевы последние 70 лет, когда очередной Премьер уходил в отставку, она сказала – "вы за время моего правления уже седьмой, вы приходите и уходите, вы устаете, болеете, а я не имею такого права, я не могу никуда уйти". Королева, спи с миром", - попрощалась с Елизаветой II Осадчая.

Катя Осадчая рассказала о встрече с с Елизаветой II / instagram.com/kosadcha

В комментариях люди также делятся своими воспоминаниями о монархине, и выражают свою скорбь по ушедшей эпохе:

"Це так несподівано. Ніби нещодавно були фото її з Джонсонюком і вітала нову прем'єрку, як така новина. Спи спокійно, Королево".

"Сумно, королева - це еталон величі і доброти, справедливості та стилю. Спочивай з миром".

"Було відчуття, що вона безсмертна леді, яка переживе усіх".

"Відійшла ціла епоха".

"Вона була справжньою Королевою!"

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 74 года.

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