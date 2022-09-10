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Провозглашение нового короля Великобритании: смотреть онлайн

10 сентября 2022, 11:50

Прямо 10 сентября состоится трансляция, где будет провозглашен новый король Великобритании.

Провозглашение нового короля Великобритании: смотреть онлайн

Великобритания ожидает официального провозглашения короля Карла III сегодня в Сент-Джеймсском дворце — через два дня после смерти его любимой матери королевы Елизаветы II в возрасте 96 лет.

Сегодня утром премьер-министр Лиз Трасс покинула Даунинг-стрит и направилась в лондонский дворец, где в 10:00 Совет по присоединению официально провозгласит Карла III на церемонии, которая впервые в истории будет транслироваться по телевидению.

Бывшие премьер-министры Борис Джонсон, сэр Тони Блэр и Дэвид Кэмерон входят в число 250 высокопоставленных лиц, которые образуют Совет по присоединению, совет советников, который восходит к временам норманнских королей. В его состав также входят бывший министр кабинета министров от лейбористской партии Харриет Харман, глава палаты представителей и верховные комиссары 14 стран Содружества, где монарх является главой государства.

Первоначально тайные советники будут встречаться без короля. Член парламента от консерваторов Пенни Мордаунт, назначенная госпожой Трасс лордом-председателем Тайного совета, объявит о смерти королевы. Затем секретарь Совета зачитывает вслух текст Прокламации о присоединении, включая избранный Карлом титул короля - Карл III.

Прокламация подписана группой, в которую входят королева-консорт, принц Уэльский, архиепископ Кентерберийский, лорд-канцлер, архиепископ Йоркский и премьер-министр. Затем лорд-президент призывает к тишине и зачитывает оставшиеся вопросы, касающиеся публичных прокламаций и приказов об оружейных салютах в Гайд-парке и лондонском Тауэре сегодня днем.

Ожидается, что затем Карл III прибудет на вторую часть совета в 10:20, на котором будут присутствовать только тайные советники, и сделает личное заявление о смерти королевы. Он принесет клятву сохранить Церковь Шотландии и подпишет два документа, чтобы зафиксировать это, со своей женой Камиллой и сыном принцем Уильямом среди свидетелей его подписи. Затем тайные советники подпишут прокламацию, когда уйдут.

В 11 утра следует провозглашение Главы. Его будут читать с балкона, выходящего на монастырь Святого Джеймса. Воззвание будет прочитано Герольдмейстером в сопровождении графа Маршала, других офицеров по оружию и сержантов по оружию. Это будет первое публичное чтение постановления.

Флаги также будут подняты на полную мачту в течение примерно 24 часов, то есть до одного часа после того, как будут сделаны заявления в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе. Затем они вернутся в полумачту в трауре по королеве.

Во второй половине дня члены кабинета Трасс проведут первую встречу с королем всего через несколько дней после того, как премьер-министр сформировала свое новое правительство.

Старшие министры, присутствовавшие на Совете по присоединению в Сент-Джеймс, отправятся в Букингемский дворец на аудиенцию к монарху.

Трасс, которую во вторник покойная королева пригласила сформировать правительство, в пятницу получила свою первую аудиенцию у короля.

Премьер-министр сделала реверанс, когда дворцовый помощник ввел ее для первой из их регулярных еженедельных встреч. Когда она выразила соболезнования, король пожал ей руку и поблагодарил, сказав: "Вы очень любезны, что пришли — я знаю, как вы заняты".

Он добавил: "Это было так трогательно, когда мы прибыли сюда, все эти люди приходят, чтобы выразить свои соболезнования".

Трасс снова повторила: "Ваше Величество, мои самые искренние соболезнования". Он ответил: "Вы очень добры. Это был момент, которого я боялся, как и многие люди. Мы постараемся, чтобы все продолжалось. Проходи, садись.

Слушания в нижней палате начнутся в 13:00, когда небольшое количество высокопоставленных депутатов принесут присягу на верность королю, и, как ожидается, продлятся примерно до 22:00.

Смерть Елизаветы II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

Теперь британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Карлу III 74 года.

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