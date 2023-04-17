В сеть попали данные по поводу диагноза Олега Винника

Блогер Беспалов в очередной раз "вывалил" сенсацию, которая на этот раз касается Олега Винника.

https://stars.glavred.info/v-set-popali-dannye-po-povodu-diagnoza-olega-vinnika-10463941.html Ссылка скопирована

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский блогер Беспалов, который славится "выкрывательством" украинских звезд, ссылаясь на свои источники, которых он называет "котята", снова удивил общественность очередной сенсационной новостью.

На этот раз, на своем канале на YouTube блогер сфокусировался на здоровье пропавшего с горизонтов Олега Винника.

По словам Беспалова, Винник болен онкологическим заболеванием. "Ни Демин, ни Ефросинина, ни Оля Полякова, никто не решился озвучить диагноз артиста. Потому что у нас все толеруется в обществе, у нас все улыбаются друг другу, играют по правилам. Довольно тяжело он его переносил, перенес, лечится. Находится в Берлине", - хвастается блогер тем, что раскрыл конфиденциальную информацию в отношении здоровья Олега Винника.

видео дня

Напомним, ранее украинский шоумен и волонтер Юрий Горбунов неожиданно высказался относительно своего близкого друга Олена Винника, который сильно разочаровал его в последнее время. О своих чувствах и обидах телеведущий рассказал в интервью Славе Демину. По мнению Горбунова, пропавший Олег Винник должен был бы ответить на звонки и сообщения ведущего, а также, как минимум, объяснить свое исчезновение для близких друзей.

Кроме того, ранее украинский блогер Беспалов, который на своем YouTube канале опубликовал "сенсационное" интервью об отношениях Потапа и Насти Каменских, решил поделиться новым эксклюзивом.

На этот раз, героем сюжета стала еще одна предательница, одесситка Регина Тодоренко, которая с начала войны террористической России против Украины, все делает вид, что ничего не случилось.

Вас также может заинтересовать: