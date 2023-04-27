"Была неприятная болезнь и продолжается": друг Винника оценил слухи об онкологии у певца

Роман Недзельский, друг Олега Винника, рассказал о состоянии здоровья певца. Тот, мол, сейчас лечится от осложнений после коронавируса.

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Олег Винник и Роман Недзельский / коллаж фото УНИАН

Роман Недзельский, экс-супруг эстрадной певицы Оксаны Билозир, бывший гендиректор киевского "Дворца "Украина", а сейчас ‒ боец ВСУ, который по совместительству является еще и другом певца Олега Винника, рассказал о состоянии здоровья исполнителя. Такую информацию Недзельский озвучил в интервью проекту Rostyslove Production.

По словам Недзельского, в Германии Винник лечится от осложнений после коронавируса и гастрольной жизни, когда приходилось выступать "на холоде, на дожде, на морозе, на ветру".

"Никакой онкологии нет. Олег Винник бодрячком. У него была неприятная болезнь, и она еще продолжается. Но это совершенно не связано с онкологией. У мужчин ближе к 50 начинают сплывать последствия их жизни – как они жили, сколько недосыпали, сколько недоедали, сколько концертов в день работали. С ковида все началось, причем еще до войны. Он уехал в Германию лечиться еще до войны, и так он там и остался, потому что оно дало второе и третье осложнения, к сожалению. Но люди выживают. Мы сильная нация", − сказал он.

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Кроме того, Недзельский опроверг слухи о том, что в Украину Винник не вернется и сценическую карьеру продолжать не будет. И в Германии якобы артист адаптирует свою новую концертную программу.

"Он в студии работает, в Германии. Он работает, лечится, готовит хорошую программу. Он молодец", – подытожил Недзельский.

Напомним, ранее вокалист поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника в пользу терробороны.

Позже актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.

Смотрите видеосюжет о состоянии здоровья Олега Винника:

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