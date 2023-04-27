"Была неприятная болезнь и продолжается": друг Винника оценил слухи об онкологии у певца

Роман Недзельский, экс-супруг эстрадной певицы Оксаны Билозир, бывший гендиректор киевского "Дворца "Украина", а сейчас ‒ боец ВСУ, который по совместительству является еще и другом певца Олега Винника, рассказал о состоянии здоровья исполнителя. Такую информацию Недзельский озвучил в интервью проекту Rostyslove Production.
По словам Недзельского, в Германии Винник лечится от осложнений после коронавируса и гастрольной жизни, когда приходилось выступать "на холоде, на дожде, на морозе, на ветру".
"Никакой онкологии нет. Олег Винник бодрячком. У него была неприятная болезнь, и она еще продолжается. Но это совершенно не связано с онкологией. У мужчин ближе к 50 начинают сплывать последствия их жизни – как они жили, сколько недосыпали, сколько недоедали, сколько концертов в день работали. С ковида все началось, причем еще до войны. Он уехал в Германию лечиться еще до войны, и так он там и остался, потому что оно дало второе и третье осложнения, к сожалению. Но люди выживают. Мы сильная нация", − сказал он.
Кроме того, Недзельский опроверг слухи о том, что в Украину Винник не вернется и сценическую карьеру продолжать не будет. И в Германии якобы артист адаптирует свою новую концертную программу.
"Он в студии работает, в Германии. Он работает, лечится, готовит хорошую программу. Он молодец", – подытожил Недзельский.
Напомним, ранее вокалист поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.
Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника в пользу терробороны.
Позже актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.
Смотрите видеосюжет о состоянии здоровья Олега Винника:
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