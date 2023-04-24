"Живее всех живых": друг Винника рассказал, что сейчас происходит с певцом

Во всемирной Сети не утихают слухи касательно таинственного "исчезновения" и состояния здоровья известного украинского певца Олега Винника.

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Олег Винник и Роман Недзельский / коллаж фото УНИАН

В Сети среди поклонников (и, в особенности, поклонников) не утихают слухи касательно таинственного "исчезновения" и состояния здоровья известного украинского поп-певца Олега Винника. Постоянно циркулирует информация, что он якобы пребывает сейчас в Германии, где, мол, сражается с серьезным заболеванием. Сейчас о самочувствии решил высказаться его близкий друг, супруг эстрадной певицы Оксаны Билозир, бывший гендиректор киевского "Дворца "Украина", а сейчас ‒ боец ВСУ Роман Недзельский.

Он один из немногих, кто поддерживает связь с артистом после его "исчезновения". Именно Недзельский ранее публиковал те редкие свежие фотографии Винника из Германии и рассказывал о помощи музыканта военным. Теперь же супруг Билозир в Facebook сообщил, что любимец украинских женщин продолжает "работать на победу Украины".

"Олег живее всех живых. Только что с ним разговаривал! Голос бодрячком, хвостик пистолетом", ‒ именно такой комментарий Недзельский оставил в официальной фан-группе Винника в этой соцсети.

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Напомним, ранее вокалист поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника в пользу терробороны.

Позже актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.

Смотрите видео программы ЖВЛ на канале "1+1", которое посвященное Олегу Виннику

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