"Не видит смысла публично объяснять": таролог поведала, почему исчез Олег Винник

Таролог Елена Кузьмич сделала расклад на картах Таро на певца Олега Винника и рассказала, почему тот не выходит на связь.

Олег Винник / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Известный украинский поп-певец Олег Винник, который сразу после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину исчез из публичного пространства, сейчас страдает от обострения хронических болезней.

Именно на это указывает расклад на картах Таро, который сделала викканская жрица и таролог Елена Кузьмич для портала ТСН.

"Относительно здоровья есть определенные карты в таро, указывающие на определенные болезни. В его раскладе говорится, что у Олега Винника обострились, вероятно, хронические болезни, какие-то его вредные привычки стали очень опасными и, собственно, повлияли на здоровье. Но надеемся, что крепкий стержень внутри него поможет ему пережить этот сложный период", ‒ сказала она.

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Как говорит Кузьмич, Винник сейчас находится, так сказать на перепутье и поэтому не общается в публичном пространстве с поклонниками.

"Почему певец не выходит на связь? Поскольку речь идет о времени переосмысления и перемен, он не видит смысла публично что-либо объяснять или позволять вмешиваться в свою личную жизнь", — сказала она.

Кто такая Елена Кузьмич Елена Кузьмич - викканская жрица, таролог, кандидат филологических наук

Напомним, ранее вокалист поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника в пользу терробороны.

Позже актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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