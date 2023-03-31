"Не видит смысла публично объяснять": таролог поведала, почему исчез Олег Винник

Известный украинский поп-певец Олег Винник, который сразу после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину исчез из публичного пространства, сейчас страдает от обострения хронических болезней.
Именно на это указывает расклад на картах Таро, который сделала викканская жрица и таролог Елена Кузьмич для портала ТСН.
"Относительно здоровья есть определенные карты в таро, указывающие на определенные болезни. В его раскладе говорится, что у Олега Винника обострились, вероятно, хронические болезни, какие-то его вредные привычки стали очень опасными и, собственно, повлияли на здоровье. Но надеемся, что крепкий стержень внутри него поможет ему пережить этот сложный период", ‒ сказала она.
Как говорит Кузьмич, Винник сейчас находится, так сказать на перепутье и поэтому не общается в публичном пространстве с поклонниками.
"Почему певец не выходит на связь? Поскольку речь идет о времени переосмысления и перемен, он не видит смысла публично что-либо объяснять или позволять вмешиваться в свою личную жизнь", — сказала она.
Кто такая Елена Кузьмич
Елена Кузьмич - викканская жрица, таролог, кандидат филологических наук
Напомним, ранее вокалист поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.
Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника в пользу терробороны.
Позже актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.
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