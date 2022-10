"Валєра Залужний — такий крутий, такий потужний": певец Кензов выпустил трек о главнокомандующем ВСУ

Валерий Залужный и Олег Кензов / коллаж фото УНИАН

Украинский музыкант Олег Кензов выпустил новый трек, который посвящен главкому ВСУ Валерию Залужному. Композиция уже активно набирает просмотры и лайки на YouTube.

"Качайте, слушайте, танцуйте! Лично моя дочь в восторге от этой песни. А я в восторге от нашего Генерала Валерия Залужного! ВСУ, низкий поклон вашим родителям за лучших сыновей и дочерей нашей Страны! Слава Украине!" – обратился Кензов к поклонникам по поводу выхода трека.

В самой песне Кензов начитывает рэп куплеты, а девушка, которая скрывается под псевдонимом Даша, поет в припеве о мужестве и бесстрашии украинского военачальника.

"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний. Валєра Залужний – наш самий кращий, самий мужній... Головнокомандувач Збройних сил. Орду стирає ущент і в пил. Орду стирає, неначе гума, ще трохи – і запалає Дума! Валєра дивує, Валєра керує, Валєра Залужний країну рятує. Палає, горить, вибухає метал. Валєра Залужний – це наш генерал", – говорится в тексте.

Напомним, ранее авторы хита "Вова, лупи их, блин", проект "МЮСЛИ UA" создали совместный трек с украинским блогером Василием Харизмой, в котором выразили восхищение британским премьером Борисом Джонсоном.

"Этот трек — проявление уважения самому позитивному политику мира и самому большому другу всего украинского народа Борису Джонсону... или, как его называют в Украине, Борису Джонсонюку! Господин Борис, вы легенда. Рвете оккупантов на британское знамя! Мы благодарны вам за открытость и вашу помощь в борьбе с главным врагом нашей страны. Ukraine love you and уважает very much!", – говорится в описании.

Позднее певец и подполковник ВСУ Тарас Боровок, который прославился шлягером "Байрактар", написал новую жизнеутверждающую песню о работе ВСУ "Від заходу до світанку (Мочіть)".

В припеве он обратился к высшему военному руководству Украины, побуждая их продолжать в том же духе: "Леша, Валера, Саня и Вова, мочите!". По всей видимости, Леша — министр обороны Алексей Резников, Валера — главком украинской армии генерал Валерий Залужный, Саня — главком Сухопутных войск генерал Александр Сырский, а Вова — президент Украины Владимир Зеленский.

