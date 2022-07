"Леша, Валера, Саня и Вова - вперед": автор хита о Байрактаре выложил яркую песню о войне

Автор хита о Байрактаре выложил яркую песню о войне / УНИАН и скриншот из видео

Певец и подполковник ВСУ Тарас Боровок, который ранее прославился шлягером "Байрактар" о российско-украинской войне,Ю написал новую жизнеутверждающую песню о работе ВСУ "Від заходу до світанку (Мочіть)".

"Всем, кто непосредственно ликвидирует русских оккупантов, — слава!" — говорится в описании видео на YouTube. Клип смонтирован из видеороликов, снятых на передовой.

Подполковник Боровок в припеве автор обращается к высшему военному руководству Украины, побуждая их продолжать в том же духе: "Леша, Валера, Саня и Вова, мочите!".

По всей видимости, Леша — министр обороны Алексей Резников, Валера — главком украинской армии генерал Валерий Залужный, Саня — главком Сухопутных войск генерал Александр Сырский, а Вова — президент Украины Владимир Зеленский.

К слову, песня, как кажется наиболее вероятной, специально аранжирована под хит 1996 года After dark группы Tito and tarantula, которая вошла в саундтрек к легендарному фильму Роберта Родригеса "От заката до рассвета".

Напомним, ранее авторы хита "Вова...", проект "МЮСЛИ UA" создали совместный трек с украинским блогером Василием Харизмой, в котором выразили восхищение британским премьером Борисом Джонсоном.

"Этот трек — проявление уважения самому позитивному политику мира и самому большому другу всего украинского народа Борису Джонсону... или, как его называют в Украине, Борису Джонсонюку! Господин Борис, вы легенда. Рвете оккупантов на британское знамя! Мы благодарны вам за открытость и вашу помощь в борьбе с главным врагом нашей страны. Ukraine love you and уважает very much!", – говорится в описании.

