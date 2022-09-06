Мама Кузьмы Скрябина прокомментировала скандал с кражей его песни россиянином

Ольга Кузьменко и Андрей Кузьменко / коллаж УНИАН

Ольга Кузьменко, мать трагически погибшего в ДТП легендарного музыканта и фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко прокомментировала кражу его с простым и доходчивым названием "Мам". Об этом сообщает портал "24 канал".

По ее словам, кража произошла еще два года назад. Как говорит Ольга Кузьменко, она тогда не осудила этого парня и не связала эту ситуацию с воровством. Она отметила, что тогда ей показалось, что "певцу" нужно было продвинуться.

"Ибо, глядя сейчас на их разговоры с матерями, понимаешь, что они не умеют разговаривать. И учитывая, что это было 2 года назад, я не привязала это к войне, что они якобы ограбили нас, перекрутили и так далее. Возможно, он не знал, что нужно все согласовать с авторскими правами, поэтому я не осудила его поступок. Им не хватает такого текста", ‒ подытожила женщина.

Видео дня

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось видеозапись отрывка интервью легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко (он же Кузьма Скрябин) о том дне, когда Украина обрела независимость. Ролик со словами легенды опубликовала в Instagram певица Надя Дорофеева (бывшая солистка группы "Время и стекло").

До того украинские музыканты, в числе которых Александра Зарицкая, Наталья Могилевская, группа Скрябин, Фагот из ТНМК, Руслана, исполнили песню Андрея Кузьменко Місця щасливих людей, переделав ее под современные реалии.

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