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"Это не несчастный случай": мама Кузьмы Скрябина назвала причины смертельной аварии сына

17 августа 2022, 23:46

Кузьменко заявила, что за музыкантом охотились, а его гибель – не несчастный случай.

Кузьма Скрябин
Кузьма Скрябин / УНИАН, скриншот

2 февраля 2015 года в жутком ДТП погиб известный украинский певец Кузьма Скрябин.

Мама Кузьмы только через несколько лет смогла рассказать, кто причастен к аварии сына.

По словам Ольги Кузьменко, "сына убили те, на кого артист "лил холодную воду, чтобы привести в чувства".

В интервью Славе Демину на Люкс ФМ она рассказала, что Кузьме несколько раз откручивали колеса в авто.

Кузьменко заявила, что за музыкантом охотились, а его гибель – не несчастный случай, потому что машина была

"Я рассказывала уже тут. Вот 14-й год, когда меняют колеса, это ноябрь. И вот в конце 14-го года он приехал ко мне очень расстроенный и говорит: "Ма, ты знаешь, ребята мне меняла колеса, всегда одни и те же меняли в Киеве, я им всегда так хорошо плачу, а они мне плохо прикрутили колеса. У меня после Николаева отскочило колесо. Хорошо, что машина влетела в сугроб снега. Но это было в 100 метрах от бетонной остановки", – вспомнила мать звезды.

По ее словам, отлетело колесо не после Киева, а после Николаева. То есть машина проехала так несколько сотен километров. Кроме того, артист ехал не один, а с коллегой. Она считает, что это сделали в Николаеве.

"Подобный случай, который произошел по дороге во Львовской области. Мы услышали непонятный стук в кузове. Когда машина остановилась, стало ясно, что проблемы были в колесе. Оно ненадежно держалось и просто откатилось в сторону. Тот, кто это сделал, будет чувствовать вину до седьмого колена", - заявила мать певца.

Кузьма Скрябин - биография

17 августа, украинскому музыканту и певцу Кузьме Скрябину должно было исполниться 54 года.

Кузьма трагически погиб 2 февраля 2015 года в результате автокатастрофы.

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