Евгений Кошевой набил патриотическую татуировку в память о Кузьме Скрябине

Евгений Кошевой сделал патриотические татуировки / Коллаж

Актер, комик и руководитель студии Квартал 95 Евгений Кошевой последовал примеру тысяч украинцев, и украсил свое тело патриотическими татуировками.

Артист не первый раз выбирает такой необычный способ для признания в любви тому, что ему на самом деле дорого: свои первые рисунки на теле он сделал в декабре прошлого года. Тогда он посвятил надпись на руке "королевам" его жизни - супруге Ксении и дочерям Серафиме и Варваре.

Сейчас Кошевой сделал пару патриотических татуировок, которые показал на своей странице в Instagram. Одна из них - дань уважения Андрею Кузьменко, украинскому музыканту и популяризатору украинской культуры. Так комик набил себе цитату из его песни Бандерштатівські коломийки: "Той, хто любить Україну, має бути з нами".

Другая служит своеобразным обращением к хейтерам Кошевого, которые порой упрекают его в недостаточном патриотизме. Таким образом на его руке появилась фраза: "Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстрімом".

Евгений Кошевой сделал патриотические татуировки / instagram.com/evgenii.koshevoi

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Ранее популярный юморист Евгений Кошевой рассказал свою позицию насчет того, собирается ли он идти на фронт в составе ВСУ.

Также он рассказал, о чем переписывался с президентом Украины и его близким другом Владимиром Зеленским утром 24 февраля - в день начала полномасштабной войны.

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