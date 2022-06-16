Евгений Кошевой рассказал, собирается ли на фронт воевать / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский юморист и ведущий актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что у него пока нет в планах идти в ВСУ, чтобы защищать Украину от русских оккупантов с оружием в руках. Об этом шоумен рассказал в интервью программе "Зірковий шлях".

Свою позицию Кошевой объясняет просто и прагматично ‒ и объяснил, что в силу профессии мало принесет пользы в боях с русскими, поскольку у него нет в принципе нет каких-либо боевых навыков.

"У меня никаких навыков нет. Меня в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помог стране? Ничем. Только то, что ненавистники будут шумиху раскручивать это и говорить: "Слава Богу, он умер" И давай гулянья устраивать. Нет-нет, я пока не собираюсь", ‒ сказал Кошевой.

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Напомним, ранее Евгений Кошевой вспомнил, каким было для него утро 24 февраля - день начала полномасштабной российской военной агрессии.

Как старый друг и коллега Владимира Зеленского, Кошевой спросил о войне через мессенджер непосредственно его - президента Украины.

"Я говорю: "Что, серьезно началось?". Он говорит: "Походу, да", - говорит юморист.

Позднее Кошевой в составе студии "Квартал 95" вместе с другими украинскими музыкантами и актерами провел несколько выступлений в рамках благотворительного тура "Жизнь победит" на главных площадях городов Варшава и Вроцлава (Польша).

В конце выступления артисты максимально эмоционально исполнили украинский гимн, чем покорили и зрителей в зале, и тех, кто смотрел трансляцию концерта в записи.

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