Евгений Кошевой рассказал, о чем переписывался с Владимиром Зеленским утром 24 февраля

Кошевой рассказал про переписку с Зеленским в первый день полномасштабной войны / Коллаж

Актер, шоумен и близкий друг президента Украины Владимира Александровича Зеленского Евгений Кошевой вспомнил, каким было для него утро 24 февраля. Как человек, приближенный к гаранту нашей страны, Кошевой спросил о войне непосредственно его.

В интервью для Даниеля Салема в Зірковому шляху артист рассказал, что после первых взрывов, которые прозвучали в Киеве, написал Зеленскому смс-сообщение.

"Я говорю: "Что, серьезно началось?". Он говорит: "Походу, да", - поделился Кошевой. Шоумен признается - сперва ожидал от президента каких-то конкретных прогнозов о войне, ведь он наверняка должен знать!

Только позже Евгений Кошевой осознал: на самый главный вопрос для каждого украинца - когда закончится война, не знает ответа никто в этом мире. "А потом я подумал, а кто тебе скажет какой-то прогноз. Это риторический вопрос. Надеюсь, что скоро победа будет за нами", - подчеркнул актер.

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Ранее в Сети появилось свежее фото старшей дочери Евгения Кошевого - 14-летней Варвары. Девочка растет настоящей красавицей и выглядит на свои годы очень взрослой.

Также Кошевой рассказывал о тяжелой встрече, которая состоялась с Владимиром Зеленским во время войны: шоумен вспоминает, что от общения осталось ощущение эйфории.

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