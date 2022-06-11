"Сияет ярче солнца": 14-летняя дочь Евгения Кошевого удивила повзрослевшим видом

У комика растет очень харизматичная и талантливая дочь.
Старшая дочь украинского актера, шоумена и комика Евгения Кошевого Варвара поразила Сеть своей ослепительной красотой. На своей странице в Instagram девушка поделилась новым сэлфи, которое вызвало у поклонников бурю восторга.
14-летняя Варя не только фантастически красива, но и очень талантлива - от своих артистичных родителей она взяла самые лучшие качества. Кошевая дважды участвовала в музыкальном проекте Голос. Дети (в 2019 году дошла до суперфинала), принимала участие в Рассмеши комика и Лига смеха.
Звезда старшей дочери комика только начинает сиять, но уже занимает заметное место на небосклоне. На новом снимке видно, как сильно повзрослела девушка - несмотря на юный возраст она уже превращается в прекрасную леди.
Для снимка Варвара Кошевая заплела белокурые волосы во множество "колосков", подкрасила брови, ресницы, на губы нанесла нюдовую помаду. Образ у девушки получился естественным и стильным.
В качестве подписи к фото она оставила лишь эмодзи, изображающий крокодила.
Однако более многословными были поклонники Вари. В комментариях к фото девушку буквально осыпали комплиментами:
"Сияет ярче солнца".
"Ну бог тебя красотой точно не обделил".
"Невероятно красивая".
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