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"Сияет ярче солнца": 14-летняя дочь Евгения Кошевого удивила повзрослевшим видом

11 июня 2022, 02:46

У комика растет очень харизматичная и талантливая дочь.

Варвара Кошевая удивила повзрослевшим внешним видом / instagram.com/evgenii.koshevoi

Старшая дочь украинского актера, шоумена и комика Евгения Кошевого Варвара поразила Сеть своей ослепительной красотой. На своей странице в Instagram девушка поделилась новым сэлфи, которое вызвало у поклонников бурю восторга.

14-летняя Варя не только фантастически красива, но и очень талантлива - от своих артистичных родителей она взяла самые лучшие качества. Кошевая дважды участвовала в музыкальном проекте Голос. Дети (в 2019 году дошла до суперфинала), принимала участие в Рассмеши комика и Лига смеха.

Звезда старшей дочери комика только начинает сиять, но уже занимает заметное место на небосклоне. На новом снимке видно, как сильно повзрослела девушка - несмотря на юный возраст она уже превращается в прекрасную леди.

Для снимка Варвара Кошевая заплела белокурые волосы во множество "колосков", подкрасила брови, ресницы, на губы нанесла нюдовую помаду. Образ у девушки получился естественным и стильным.

В качестве подписи к фото она оставила лишь эмодзи, изображающий крокодила.

Варвара Кошевая удивила повзрослевшим внешним видом / instagram.com/kosshevayaa

Однако более многословными были поклонники Вари. В комментариях к фото девушку буквально осыпали комплиментами:

"Сияет ярче солнца".

"Ну бог тебя красотой точно не обделил".

"Невероятно красивая".

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Ранее украинская певица Веря Брежнева, которая сейчас посвятила свою жизнь помощи украинцам, пострадавшим от российский оккупантов, показала, как сильно изменилась за время войны.

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