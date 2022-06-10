Больше нет желания прятать морщины и седину: Брежнева рассказала о новой себе

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева, которая не осталась в стороне от агрессивного российского вторжения, показала себя без макияжа и рассказала, что у нее сильно поменялись приоритеты за время войны.

"Я сейчас чувствую себя настоящей, как никогда. Без панцирей и масок. Честной с собой, ранимой. Но наполненной любовью, вселенской нежностью и светом", - написала она.

По словам Брежневой, ее не волновало отражение в зеркале, но сестра сфотографировала ее без макияжа и певица увидела себя со стороны.

Вера Брежнева поделилась правдой "без фильтров"

"Мы уже никогда не будем такими, как прежде. И я уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтром, желания больше понравиться. Но есть желание жить", - написала она.

Читайте также"Она сюда не вернется": Вера Брежнева навсегда покинула Россию

Напомним, в росСМИ активно ходят слухи о том, что украинская певица, экс-участница группы ВИА Гра Вера Брежнева и ее муж, композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе, находятся на грани развода. Причиной для размолвки считают большую разницу во взглядах на войну в Украине и политическую ситуацию в мире в связи с этим. Продюсер за более чем три месяца военного вторжения рф ни разу не высказал свою общественную позицию, в то время как Брежнева всерьез занимается волонтерской деятельностью.