Звезды "Квартала 95" в Польше фантастически мощно и красиво спели гимн Украины

Звезды "Квартала 95" в Польше спели гимн Украины / коллаж фото УНИАН

Юмористы из студии "Квартал 95", украинские музыканты и актеры провели несколько выступлений в рамках благотворительного тура "Жизнь Победит" на главных площадях городов Варшава и Вроцлава (Польша). В конце выступления артисты максимально эмоционально исполнили украинский гимн. Об этом говорится на официальной странице "95 Квартала" в социальной сети Instagram.

Как апофеоз концерта артисты и спели "Ще не вмерла України" ‒ все по канону, с рукой на сердце ‒ а в зале им в унисон подпевали многочисленные зрители. Дмитрий Pianoboy в этом время играл мелодию гимна на своем легендарном синтезаторе.

Как отметили представители студии "Квартала 95", все деньги, которые удастся получить от продажи билетов на концерты, будут направлены на покупку специального медицинского оборудования для украинских больниц (через фандрейзинговую платформу UNITED24).

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Напомним, ранее хакеры взломали московскую радиостанцию "Коммерсантъ ФМ". В интернет-эфире сначала прозвучал гимн Украины, а потом играла песня "Назад, Россия!" рок-группы "Ногу свело", за которую на солиста коллектива Максима Покровского российские правоохранители завели дело по статье о дискредитации русской армии.

Позднее на радио также прозвучали другие украинские песни - в первую очередь "Ой у лузі червона калина" в исполнении лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка и легендарной британской рок-группы Pink Floyd.

До того украинская певица Кристина Соловий вместе со зрителями, собравшимися на трибунах стадиона Боруссия Парк в ФРГ, фантастически красиво исполнили гимн Украины - перед товарищеской игрой украинской сборной.

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