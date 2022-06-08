На московском радио по кругу играли гимн Украины и запрещенные песни "Ногу свело"

Радио "Коммерсатъ ФМ" транслировало чудесный контент / Pic2.me

Хакеры взломали московскую радиостанцию "Коммерсантъ ФМ". В интернет-эфире сначала крутился гимн Украины, а потом играла песня группы "Ногу свело", за которую на Макса Покровского завели дело по статье о дискредитации ВС РФ.

Как сообщает Телеграмм-канал bbreaking, на радио также звучали другие украинские песни, среди которых "Ой у лузі червона калина" в исполнении лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка.

Как сообщают российские СМИ, представители "Коммерсанта" подтвердили факт кибератаки. В 13:35 по московскому времени на радиостанции крутили "Ще не вмерла України".

Что касается песен группы "Ногу свело", то в эфире транслировали их новый трек, выпущенный 7 апреля этого года, "Нам не нужна война". Telegram-канал "Раньше всех" отмечает, что за эту композицию на лидера коллектива Макса Покровского завели дело по статье о дискредитации армии России.

Напомним, ранее российская группа хакеров, поддерживающих режим президента-диктатора Владимира Путина, Killnetгрозилась сорвать голосование в финале Евровидения-2022 из-за ставок букмекеров на победу украинской группы Kalush Orchestra.