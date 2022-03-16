"Буде жити Україна!": Олег Винник записал кавер на гимн Украины

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk/

Украинский певец Олег Винник записал победоносную кавер-версию государственного гимна Украины.

Назвал артист композицию "Буде жити Україна!".

"Вы просили у меня победную песню. Я тоже этого хотел. Господь Бог слышит наши сердца, нашу народную боль! Мой героический народ! Прими от меня слова поддержки через кавер-версию на победную музыку гимна Украины, композитор Н. Н. Вербицкий. В каждое сердце, обливающееся кровью за Украину, за Победу нашего народа, да попадет эта моя песенная молитва!", - говорится в сообщении.

Видео уже набрало почти 200 тыс. просмотров на YouTube и попало в топ-10 музыкальных трендов.

Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

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