Олег Винник в новом клипе показал разрушенную Украину: "Песня - набат, крик души!"

Олег Винник в новом клипе показал разрушенную Украину / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник выпустил клип на песню, которую написал еще в 2019 году. Но только с началом войны она обрела особый щемящий смысл, от которого сжимается сердце у каждого украинца.

"Лишають гнізда журавлі. Летять не в теплії краї. Летять в далекім вічнім сні. Лишають сльози на землі", - поет артист.

В клипе собраны кадры из разрушенных войной городов Украины: Харьков, Бородянка, Волноваха, Киев, Сумы, Бердянск, Новая Каховка и пр.

Слезы на Земле - так называется песня. Теперь Винник посвятил ее городам-героям, и людям-титанам, которые их защищают.

Под видеоклипом поклонники творчества музыканта оставляют множество комментариев благодарности за горький смысл и проникновенную музыку песни:

"Плачу... Такая боль за мою Украину..."

"Сколько горя!! И сколько гордости за нашу раненую Украину!!! Тримайся Ненько!! Ми разом!!"

"Господи, прошу, останови это безумие!"

"Мы разом! Мы победим! ПЕСНЯ - набат, крик души! Как никогда чувствую Единый Дух Украинцев! Приближения Победы! Браво, Олег!"

Читайте такжеДмитрий Комаров показал, во что оккупанты превратили цветущий Киев

Ранее народная артистка Украины, певица Ирина Билык поделилась стихотворением, которое сама же окрестила Предсказанием. В нем она обращается к российским оккупантам, которые посягнули на суверенитет Украины и жизни украинцев.

Другие новости: