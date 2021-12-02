Евгений Кошевой впервые набил татуировки: что означают надписи на теле комика

Артист одним махом сделал сразу два тату.
Актер и комик Евгений Кошевой сделал первые татуировки. 38-летний артист решился сразу на два рисунка на теле.
Необычным событием комик поделился на своей странице в Instagram.
Считается, что татуировки должны нести в себе какое-то символическое значение. Поэтому нередко для них выбирают крылатые фразы на латыни.
Кошевой решил не противиться этому "тату-тренду", и набил на предплечье левой руки сразу две фразы на мертвом языке:
- Kse Var Sim mihi reginae aeternus - Ксения Варвара Серафима мои королевы навсегда
- non potest aliquis non poterat nemo primus - Никто не может быть первым (приблизительный перевод с латыни - прим. редактора).
Первую татуировку артист посвятил главным женщинам в своей жизни - жене и двум дочерям; вторая - философское изречение, которое, очевидно, играет для Кошевого важную роль.
Позже артист, обращаясь к жене, сказал: "Теперь мы еще больше с тобой одной крови", намекая на то, что у Ксении также есть татуировка-надпись. Кошевая набила ее под левой грудью.
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Ранее певица Злата Огневич поделилась, что также раздумывает о крайне символичной для нее татуировке.
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