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Мама легендарного Кузьмы Скрябина растрогала историей с похорон сына

29 августа 2022, 20:24

Женщина напрочь отказалась брать медаль, аргументировав это тем, что военному это нужнее. Тем не менее военнослужащий настоял.

Скрябин, мама
Мама Скрябина поведала историю с похорон сына / Gazeta.ua

Мама легендарного украинского певца Кузьмы Скрябина, которые погиб в страшном ДТП 2 февраля 2015 года, поведала очень эмоциональную историю, которая произошла во время похорон ее сына.

"Когда Андрея хоронили, одну ночь он был дома, а вторую ночь был в церкви во Львове. Большой такой был зал. Люди шли и шли целую ночь. Был снег, дождь, но была такая куча людей, что все улочки были забиты. И тут, когда мы со Светланой (жена Кузьмы Скрябина, - ред.) стояли около Андрея, а он стоял посередине, и люди не подходили, подошли два солдата. Один был старше, лет 45, а другой - юный совсем. Они шли из госпиталя. Или домой, или на фронт возвращались. Старший снял медаль свою и сказал: "Я вас прошу, положите Андрею", - вспомнила Ольга Михайловна в интервью Тарасу Себестяновичу для YouTube-канала ТОР.

Но женщина напрочь отказалась брать медаль, аргументировав это тем, что военному это нужнее. Тем не менее военнослужащий настоял.

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"Я взяла и к лацкану прицепила Андрею. Самая главная медаль за все то, что он сделал для тех солдат. Они говорят: "Все, что на нас (одето, - ред), все - Андрей. Вот такую Андрей имеет медаль", - добавила мама Кузьмы.

Ранее Главред писал, что в Сети появилось видеозапись отрывка интервью легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко (он же Кузьма Скрябин) о том дне, когда Украина обрела независимость. Ролик со словами легенды опубликовала в Instagram певица Надя Дорофеева (бывшая солистка группы "Время и стекло").

До того украинские музыканты, в числе которых Александра Зарицкая, Наталья Могилевская, группа Скрябин, Фагот из ТНМК, Руслана, исполнили песню Андрея Кузьменко Місця щасливих людей, переделав ее под современные реалии.

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