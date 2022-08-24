"Ноги тряслись из страха": в Сеть выложили видео с интервью Кузьмы Скрябина о Дне Независимости

В Сеть выложили видео с интервью Кузьмы Скрябина о Дне Независимости / коллаж УНИАН

В Сети появилось видеозапись отрывка интервью легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко (он же Кузьма Скрябин) о том дне, когда Украина обрела независимость. Ролик со словами легенды опубликовала на своей странице в Instagram певица Надя Дорофеева (бывшая солистка группы "Время и стекло").

Интервью, по всей видимости, брал в рамках фестиваля Таврийские игры в Новой Каховке в 1998 году легендарный украинский телеведущий Влад Ряшин в рамках своей программы "Мелорама".

"Помню, в самый первый День независимости у меня ноги тряслись из страха, продлится ли все это долго. А сейчас уже седьмой. Даст Бог будет восьмой, девятый, сотый, сто седьмой. И дай Бог, чтобы люди в этой стране чувствовали себя как дома комфортно. Чтобы они не убегали из этой страны. И я думаю, тогда она будет иметь настолько много сил что расцветет так, как должна цвести", – сказал тогда музыкант.

Напомним, ранее актер, комик и руководитель студии Квартал 95 Евгений Кошевой последовал примеру тысяч украинцев, и украсил свое тело патриотическими татуировками.

Одна из них - дань уважения Андрею Кузьменко, украинскому музыканту и популяризатору украинской культуры. Так комик набил себе цитату из его песни Бандерштатівські коломийки: "Той, хто любить Україну, має бути з нами".

До того украинские музыканты, в числе которых Александра Зарицкая, Наталья Могилевская, группа Скрябин, Фагот из ТНМК, Руслана, исполнили песню Андрея Кузьменко Місця щасливих людей, переделав ее под современные реалии.

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