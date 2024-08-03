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"Не хочу его видеть": сын Узелкова публично отрекся от отца

Алена Кюпели
3 августа 2024, 11:09
208
Роберт, сын Узелкова, публично осудил поведение отца и отказался от него.
Марина Боржемская с детьми, Вячеслав Узелков
Марина Боржемская с детьми не общается с Вячеславом Узелковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkov_official

Сын популярного украинского боксера Вячеслава Узелкова и его бывшей супруги Марины Боржемской публично обратился к своему отцу.

На своей странице в Instagram, Роберт откровенно написал, как спортсмен обижал его и его семью, а также о том, что на самом деле никто не препятствовал их общению.

"Мой отец – Вячеслав Узелков, и я хочу рассказать, как он выполнял свои родительские обязанности. Этот человек, кроме угроз моей семье, за эти 5 лет ничего не сделал. Обзывать моих родственников – это нормально для него, обзывать меня – тоже нормально, и даже обзывать друзей моей семьи – тоже нормально. А потом он любит делать вид, что мы его избегаем и врем всем и всегда. Мы всегда были готовы ему помочь, но вместо благодарности он всегда делал зло. О том, что меня не пускают к нему, это ложь. Я сам не хочу его видеть за всю ту боль, которую он мне причинил. Надеюсь, что люди, которые увидят этот пост и поддерживали его, опомнятся...", - написал Роберт в своем Instagram.

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Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Парень также добавляет, что прекращает полностью общение со своим родителем и делает акцент на том, что он лично пишет это сообщение, а не его мама Марина.

"Надеюсь, он это увидит также, может, до него дойдет, что его терпеть больше никто никогда не будет. Уверен, что это он также назовет ложью, но надеюсь, больше никогда не услышу его голос, не увижу его сообщения. Отец, ты сделал все для того, чтобы я от тебя отвернулся, ты сделал мне только комплексы и боль. Ну что, теперь знай, что это пишет не мама, как ты скажешь, а я", - написал сын Узелкова.

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Напомним, ранее Узелков обвинял Марину в том, что она настраивает их двоих общих детей, 15-летнего Роберта и 12-летнюю Оливию, против отца. Теперь же он заявил, что Боржемская стала причиной его ссоры с мамой.

Отметим, накануне боксер опубликовал сэлфи с мамой - он отправился к ней в гости в день ее 75-летия. Кроме трогательных слов о том, как важно поддерживать связь с родителями, Узелков непрозрачно намекнул, что 20 лет брака с Боржемской надолго разрушили его связь с мамой.

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