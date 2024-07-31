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"Как я нежно люблю": Камалия в свадебном платье сделала признание

Анна Подгорная
31 июля 2024, 18:42
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Певица перестала скрывать свои сокровенные чувства от публики.
Камалия
Камалия новости - Камалия в свадебном платье рассказала про любовь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия представила "гимн всех невест" - трек под названием "Ніжно" и клип к нему. Первую презентацию она провела в студии М1.

На эфир артистка пришла ни много ни мало в белоснежном свадебном платье и с букетом невесты, чем сильно удивила ведущих. В таком же виде Камалия появилась в видеоклипе.

"Вы увидите невесту, которая ищет свой путь к настоящей любви, символизируя смелость и самоотверженность, которые должны быть в каждой паре. Песня "Нежно" сопровождает каждый мой шаг, подчеркивая эмоции и чувства, которые я переживаю на своем пути. Как я нежно люблю, эти слова звучат в каждой ноте этой мелодии", - поделилась певица.

видео дня

На вопрос о том, касается ли белый свадебный наряд не только ее творчества, но и личной жизни, Камалия ответила уклончиво, с загадочной улыбкой: "Платье настоящее, кольцо настоящее, цветы настоящие, я влюблена".

Камалия
Камалия новости - Камалия в свадебном платье рассказала про любовь / Скриншот YouTube

Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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