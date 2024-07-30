Глаз не оторвать: Екатерина Кухар показала 15-летнего сына-модель

Первенец Кухар и Стоянова растет очень привлекательным молодым человеком.

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Екатерина Кухар новости - как выглядит старший сын Кухар и Стоянова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина, Народная артистка Украины и преподаватель Екатерина Кухар - мама двоих детей. Анастасии всего 9, и она охотно фотографируется со звездной мамой. 15-летний Тимур - уже подросток, и свою частную жизнь предпочитает скрывать.

Однако недавно парень все же поддался на уговоры мамы, и вместе с ней принял участие в стильной фотосессии в парных нарядах. Кадры появились в блоге Кухар в Instagram.

Тогда-то поклонники балерины и смогли увидеть, как сильно изменился Тимур. Мальчик уже выше мамы, и стал все больше похож на своего отца, мужа Кухар и артиста балета Александра Стоянова.

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"Эта съемка была для меня настоящим приключением - где я имела шанс увидеть свое продолжение, Тимура, с другого ракурса. Это наша первая попытка с сыном попробовать единый Family Style. P.S. Давайте на чистоту. Одеть подростка - это задача со звездочкой...", - подписала кадры с сыном балерина. К слову, и она, и мальчик позировали очень профессионально: Кухар имеет большой опыт участия в фотосъемке, а ее ребенок уже делает первые шаги в моделинге.

Смотрите видео с фотосессии Екатерины Кухар с сыном:

Кто такая Екатерина Кухар? Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

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