Кристину Соловий "наказали" за скандальный концерт в Черноморске - подробности

Главная анфан террибль украинской сцены попала в полицию из-за своей несдержанности.

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Кристину Соловий накажут из-за мата на сцене - что случилось / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka, twitter.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий выступила на фестивале "виделкаfest" в Черноморске. На сцене артистка позволила себе ненормативную лексику, что вызвало резонанс в обществе.

Соловий решила обсудить с горожанами прошлое название Черноморска - Ильичевск. "А скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться, я с добром: как назывался ваш город до того, как его переименовали? И что, вам это нравилось? Полная [фигня - неценз.]", - заявила певица.

В связи с этим, по данным hromadske, на Кристину Соловий был заведен административный протокол. Об этом изданию сообщили представители Полиции Одесской области и организаторы "виделкаfest".

Смотрите видеофрагмент с выступления Кристины Соловий в Черноморске, который оскорбил некоторых горожан:

Культурный менеджер "виделкаfest" Сергей Гнездилов сообщил, что после выступления на Кристину Соловий несколько слушателей написали заявление в полицию: многие поддержали ее позицию относительно декоммунизации, но обсценная лексика со сцены понравилась далеко не всем. Гнездилов убежден, что дело Кристины Соловий получило ход из-за общественного резонанса

В полиции уточнили, что на Соловий был составлен протокол по ст. 173 КУоАП - мелкое хулиганство. Меру наказания артистке будет определять Ильичевский городской суд. Ей грозит штраф, общественные работы, исправительные работы с отчислением 20% заработка, или 15 суток админареста.

Сама же Кристина Соловий к сложившейся ситуации отнеслась достаточно легко. В своем блоге в Х певица опубликовала фото на фоне входе в отделение полиции Черноморска с подписью: "Куплю или приму в дар экземпляр украинской обсценной лексики. Нигде не могу найти, раскупили матюкливые украинцы".

Кристину Соловий накажут из-за мата на сцене - что случилось / twitter.com/soloviyka

Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

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