УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Кристину Соловий "наказали" за скандальный концерт в Черноморске - подробности

Анна Подгорная
29 июля 2024, 21:12
46
Главная анфан террибль украинской сцены попала в полицию из-за своей несдержанности.
Кристина Соловий
Кристину Соловий накажут из-за мата на сцене - что случилось / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka, twitter.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий выступила на фестивале "виделкаfest" в Черноморске. На сцене артистка позволила себе ненормативную лексику, что вызвало резонанс в обществе.

Соловий решила обсудить с горожанами прошлое название Черноморска - Ильичевск. "А скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться, я с добром: как назывался ваш город до того, как его переименовали? И что, вам это нравилось? Полная [фигня - неценз.]", - заявила певица.

В связи с этим, по данным hromadske, на Кристину Соловий был заведен административный протокол. Об этом изданию сообщили представители Полиции Одесской области и организаторы "виделкаfest".

Смотрите видеофрагмент с выступления Кристины Соловий в Черноморске, который оскорбил некоторых горожан:

Культурный менеджер "виделкаfest" Сергей Гнездилов сообщил, что после выступления на Кристину Соловий несколько слушателей написали заявление в полицию: многие поддержали ее позицию относительно декоммунизации, но обсценная лексика со сцены понравилась далеко не всем. Гнездилов убежден, что дело Кристины Соловий получило ход из-за общественного резонанса

В полиции уточнили, что на Соловий был составлен протокол по ст. 173 КУоАП - мелкое хулиганство. Меру наказания артистке будет определять Ильичевский городской суд. Ей грозит штраф, общественные работы, исправительные работы с отчислением 20% заработка, или 15 суток админареста.

Сама же Кристина Соловий к сложившейся ситуации отнеслась достаточно легко. В своем блоге в Х певица опубликовала фото на фоне входе в отделение полиции Черноморска с подписью: "Куплю или приму в дар экземпляр украинской обсценной лексики. Нигде не могу найти, раскупили матюкливые украинцы".

Кристина Соловий
Кристину Соловий накажут из-за мата на сцене - что случилось / twitter.com/soloviyka

Кто такая Кристина Соловий?

Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица Настя Каменских публично обратилась к крестной маме Алле Кудлай после ее комментария про использование NK песен на русском языке.

Также певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская впервые показала своего мужа Валентина, роман с которым у нее завязался в начале полномасштабной войны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Кристина Соловий новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

21:27 Украина
Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

21:07 Украина
Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

19:58 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине 15793

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко 2241

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко

Кинолог назвал самую опасную породу в мире 2034

Кинолог назвал самую опасную породу в мире

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте 1965

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

Последние новости

21:46

"Была бомбежка": Андрей Данилко вскрыл правду о Софии Ротару

21:27

Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

21:12

Кристину Соловий "наказали" за скандальный концерт в Черноморске - подробностиВидео

21:09

Последнее фото Лукашенко заставило Сеть усомниться в его здоровье

21:07

Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог БорейкоРоссия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко
20:51

Дочь Ольги Фреймут заинтриговала возвращением в Украину

20:24

Мать подозреваемого в убийстве Фарион назвала вероятную версию преступления

20:15

Леди Гага выходит замуж: стало известно, кто избранник звездыВидео

19:59

Всё идет к заморозке войнымнение

Реклама
19:58

Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

19:53

"Может, не приходите на концерты": Данилко - о замечаниях насчет русскоязычных песен

19:12

Под угрозой стратегическая трасса: РФ может перерезать маршрут ВСУ – Reuters

19:04

Что нужно сделать с клубникой осенью: советы, которые помогут всем дачникам

18:30

Ситуация со светом внезапно улучшилась: в Украине опубликовали "счастливые" графики

18:25

Дочь Елены Мозговой и падчерица Александра Пономарева совершила каминг-аутВидео

18:17

РФ выбрала новые цели и готова массированно бить по Украине: СМИ узнали детали

17:56

Здоровье станет очень крепким: что нужно съесть 30 июля - приметы

17:35

Россия попыталась сорвать спецоперацию Украины звонком в США: реакция ГУР

17:31

"Изменили подход": журналист сказал, зачем РФ решила уничтожить инфраструктуру Украины

17:21

"Ничего не знаю": российская соперница Магучих отреклась от Олимпиады-2024

Реклама
17:17

Необычное совпадение: Данилко проговорился, как зовут внучку Инны Белоконь

17:17

Освобождение от службы бывших "ограниченно годных" до 25 лет: заявление Генштаба

17:05

Как хранить яблоки чтобы не испортились: простой и очень полезный советВидео

16:43

За счет увеличения тарифа на электроэнергию государство гасит долги - Forbes

16:32

Не просто десятки двухсотых: в России рассказали детали разгрома "Вагнера" в Мали

16:32

5 знаков зодиака, которые имеют качества, чтобы быть лучшими папами

16:21

Зеленский неожиданно приехал на линию фронта: провел совещание с ССО у Волчанска

15:58

Кинолог назвал самую опасную породу в мире

15:43

Увольнение Князева: активист Маселко пытался спасти судью-взяточника - СМИ

15:29

Вся в слезах: бой Билодид на Олимпиаде завершился драматическим финалом

15:26

Как почистить золото зубной пастой: простой, но очень эффективный способВидео

15:11

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали: в ГУР намекнули на новые удары по наемникам РФ

15:09

Можно ли говорить "жара" в украинском языке: многих удивит ответВидео

14:58

Могут ли военнообязанные женщины пересекать границу: в ГПСУ удивили заявлением

14:51

Журналисты рассказали о том, кто в Украине лоббирует интересы табачных нелегалов

14:35

Ударят сильные магнитные бури, будет дождь с грозой: Украину накроет опасная погода

14:26

"Не захотела приносить эту жертву": всплыла правда о поступках Светланы Лободы

14:18

Жена командира, погибшего на аэродроме "Канатово", призвала Червинского не политизировать делоВидео

14:11

Смерть Шинейд О'Коннор: от чего на самом деле умерла музыкальная бунтарка

13:55

"Выходные были урожайными": в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

Реклама
13:24

Это только начало: Венгрия оказалась в изоляции и раздражает всех членов ЕС

13:19

Путин пытается изменить планы Запада: в ISW описали план главы Кремля

12:39

Лилия Ребрик показала уникальные фото с мамой-красоткой

12:31

F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP

12:25

Гороскоп на завтра 30 июля: Стрельцам - срыв планов, Ракам - наплыв удачи и прибыли

12:11

Олимпийский комментатор оскандалился в прямом эфире: что он сказал

12:10

Как свежая по вкусу: изумительный рецепт дыни на зиму - без стерилизацииВидео

11:58

В Украине возросло количество нападений ядовитых пауков: что делать в случае укусаВидео

11:47

Мужчина открыл банку кукурузы 17-летней давности и удивился, увидев, что внутри

11:39

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять