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Каменских публично обратилась к крестной Алле Кудлай после ее комментария про NK

Анна Подгорная
29 июля 2024, 10:06
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Певицы обменялись любезностями на фоне критики Каменских за песни на русском языке.
Алла Кудлай, Настя Каменских с мамой
Настя Каменских новости - Каменских обратилась к Алле Кудлай / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_kudlay_official, instagram.com/kamenskux

На днях Народная артистка Украины Алла Кудлай в честь своего 70-летия дала большое интервью для Алины Доротюк. Среди прочего у певицы спросили мнения о решении ее крестницы Насти Каменских исполнять на концертах свои довоенные хиты на русском языке.

Кудлай отказалась давать оценку творчеству NK, что многие восприняли, как осуждение с ее стороны. Сама же Каменских, похоже, ничуть не сердится на крестную маму.

В ее День рождения Настя вместе с мамой записала небольшое обращение к ней. Оно появилось в эфире 1+1 Украина в программе "Говорить вся країна".

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Каменских поздравила звездную крестную с ее очередным 18-летием, и пожелала "быть творческой и успешной в творчестве, не останавливаться". "Вы такая классная, такая зажигалочка и, конечно, очень талантливая певица", - эмоционально обратилась к Кудлай Настя Каменских.

Кто такая Алла Кудлай?

Алла Кудлай - украинская певица. Народная артистка Украины. Бывшая солистка Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки (1978—1984). Имеет Орден княгини Ольги III степени. Крестная мать Насти Каменских.

Кто такая Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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