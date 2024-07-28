"Лев на джипе" Андрей Лузан показал первые фото в военной форме

Украинский комик и сооснователь юмористического шоу "Леви на джипі" Андрей Лузан в начале июля сообщил о своем желании пополнить ряды ВСУ. Уже 25 июля артист отправился на прохождение базовой общей военной подготовки. Он будет служить в Силах беспилотных систем (СБС).
Первыми шагами в своей военной карьере Лузан уже поделился в личном канале в Telegram. Он похвастался, что ему уже удалось стать легендой своего отделения - во время теста на физическую подготовку за полторы минуты он сделал 107 упражнений (отжимания, приседания и пр.), при том что на "отлично" достаточно 70.
Комик пообещал при возможности делиться с подписчиками подробностями прохождения подготовки. К примеру, ему уже показали, как собирать и разбирать оружие, и выдали военную форму.
Первые фото в пикселе Андрей Лузан также уже показал на канале. Фанаты отмечают, что такой костюм юмористу очень к лицу, и желают успешной военной службы.
Кто такой Андрей Лузан?
Андрей Лузан - украинский комик, актер и ведущий. Участник юмористического шоу "Ліга Сміху" и сооснователь проекта "Леви на джипі". Активно занимается волонтерством на пользу ВСУ.
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