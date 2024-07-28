"Лев на джипе" Андрей Лузан показал первые фото в военной форме

Популярный комик уже приступил к военной подготовке.

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Андрей Лузан новости - Андрей Лузан на БОВП показал себя в "пикселе" / коллаж: Главред, фото: t.me/luzannn_a, instagram.com/luzannnn

Украинский комик и сооснователь юмористического шоу "Леви на джипі" Андрей Лузан в начале июля сообщил о своем желании пополнить ряды ВСУ. Уже 25 июля артист отправился на прохождение базовой общей военной подготовки. Он будет служить в Силах беспилотных систем (СБС).

Первыми шагами в своей военной карьере Лузан уже поделился в личном канале в Telegram. Он похвастался, что ему уже удалось стать легендой своего отделения - во время теста на физическую подготовку за полторы минуты он сделал 107 упражнений (отжимания, приседания и пр.), при том что на "отлично" достаточно 70.

Комик пообещал при возможности делиться с подписчиками подробностями прохождения подготовки. К примеру, ему уже показали, как собирать и разбирать оружие, и выдали военную форму.

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Первые фото в пикселе Андрей Лузан также уже показал на канале. Фанаты отмечают, что такой костюм юмористу очень к лицу, и желают успешной военной службы.

Андрей Лузан новости - Андрей Лузан на БОВП показал себя в "пикселе" / коллаж: Главред, фото: t.me/luzannn_a

Кто такой Андрей Лузан? Андрей Лузан - украинский комик, актер и ведущий. Участник юмористического шоу "Ліга Сміху" и сооснователь проекта "Леви на джипі". Активно занимается волонтерством на пользу ВСУ.

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