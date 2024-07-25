Сбой или порча: звезда Танців з зірками пожаловалась на проблемы со здоровьем

Илона Гвоздева уже перенесла серьезную болезнь, после которой ее иммунная система "посыпалась".

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Илона Гвоздева новости - Гвоздева рассказала про осложнения после ветрянки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцовщица, хореограф и звезда шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева в 35 лет заболела ветрянкой. Взрослые переносят эту и без того неприятную болезнь тяжело. Но Гвоздевой повезло. Сперва.

Течение самой болезни было легким, однако последствия не на шутку напугали артистку. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

"Перенести я ее перенесла, но осложнения есть. Потом у меня была пневмония, сейчас сдаю все анализы, проверяю. Каждый день появляются какие-то новые симптомы каких-то непонятных историй. В общем говоря, организм дал сбой, или мне нужен очень долгий отдых, или это порча, 100%", - пошутила Гвоздева.

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Впрочем, она не исключает, что проблемы со здоровьем у нее начались не только из-за ветрянки. Возможным "виновником" хореограф также называет переутомление. "А еще говорят, что такое состояние организма и его сбой может произойти из-за накопленного стресса и усталости. И в какой-то момент иммунная система просто не выдержала. Так что берегите себя, прислушивайтесь к себе, умейте отдыхать и никогда не пренебрегайте здоровьем", - говорит Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева новости - Гвоздева рассказала про осложнения после ветрянки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Кто такая Илона Гвоздева Гвоздева Илона стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами", она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

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