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Остапчук и его юная супруга сообщили о беременности

Алена Кюпели
25 июля 2024, 11:05
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Для Владимира Остапчука это будет третий ребенок, для Полтавской - первый.
Владимир Остапчук станет отцом в третий раз
Владимир Остапчук станет отцом в третий раз / Коллаж Главред, фото Instagram/Фото профиля vova_ostapchuk vova_ostapchuk

Очередная жена украинского шоумена Владимира Остапчука Катерина Полтавская сообщила о своей беременности первенцем.

На своей странице в Instagram, женщина поделилась видео с округлившимся животом. В ролике видно, как пара наслаждается вечером вдвоем. Так, Полтавская что-то готовит в белом обтягивающем костюме.

"Малыш Остапчук в пути", - подписала она свой пост.

видео дня

Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.

Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.

В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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Напомним, ранее жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская призналась, не боится ли, что ведущий ее бросит так же, как своих двух предыдущих жен.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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