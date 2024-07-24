Муж MamaRika раскрыл секрет, как семье удалось спасти брак

Украинский ведущий и юморист Сергей Середа и его супруга певица Анастасия Кочетова, которая больше известна под псевдонимом MamaRika, сумели преодолеть серьезный семейный кризис. Они нашли выход из ситуации и спасли свой брак.
В программе ЖВЛ представляє Середа рассказал, что у супругов был серьезный кризис в отношениях, но они нашли выход из ситуации.
Сергей и Анастасия решили каждый месяц устраивать друг с другом свидание, и это помогло спасти брак.
"Не так давно был тяжелый период в нашей семейной жизни. После этого мы решили позволять себе отдыхать. Потому что мы очень много работаем, загоняемся и поэтому теряем друг друга. Время, которое мы проводим вместе, это вечером, когда поцеловались и пошли спать. Поэтому раз в месяц будем делать отдельные выходные, где только мама и папа. Это какие-то путешествия в рамках Украины или даже Киева", - подчеркнул Сергей Середа.
Певица MamaRika – интересные новости из жизни звезды:
Весной MamaRika заговорила о разводе с мужем – она рассказала, что брак на грани разрыва. Также она добавила, что супруги продолжают борьбу за свою любовь.
Позже муж MamaRika рассказал правду про кризис в отношениях с певицей. Он подтвердил, что супруги давно испытывают проблемы в браке. Поблагодарил всех за поддержку и добавил, что они борются за свою семью.
Недавно MamaRika впервые рассказала, почему едва не рассталась с мужем. Анастасия сказала, что они много говорили с супругом, прикладывали усилия и спасли семью.
Кто такая MamaRika?
Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.
Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.
Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".
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