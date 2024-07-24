Муж MamaRika раскрыл секрет, как семье удалось спасти брак

Различные недоразумения пары давно исчезли, Сергей и Анастасия Кочетова поработали над своим браком, и им удалось преодолеть сложный семейный кризис.

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Середа и MamaRika ходят друг с другом на свидания / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official/

Украинский ведущий и юморист Сергей Середа и его супруга певица Анастасия Кочетова, которая больше известна под псевдонимом MamaRika, сумели преодолеть серьезный семейный кризис. Они нашли выход из ситуации и спасли свой брак.

В программе ЖВЛ представляє Середа рассказал, что у супругов был серьезный кризис в отношениях, но они нашли выход из ситуации.

Сергей и Анастасия решили каждый месяц устраивать друг с другом свидание, и это помогло спасти брак.

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"Не так давно был тяжелый период в нашей семейной жизни. После этого мы решили позволять себе отдыхать. Потому что мы очень много работаем, загоняемся и поэтому теряем друг друга. Время, которое мы проводим вместе, это вечером, когда поцеловались и пошли спать. Поэтому раз в месяц будем делать отдельные выходные, где только мама и папа. Это какие-то путешествия в рамках Украины или даже Киева", - подчеркнул Сергей Середа.

Певица MamaRika – интересные новости из жизни звезды:

Весной MamaRika заговорила о разводе с мужем – она рассказала, что брак на грани разрыва. Также она добавила, что супруги продолжают борьбу за свою любовь.

Позже муж MamaRika рассказал правду про кризис в отношениях с певицей. Он подтвердил, что супруги давно испытывают проблемы в браке. Поблагодарил всех за поддержку и добавил, что они борются за свою семью.

Недавно MamaRika впервые рассказала, почему едва не рассталась с мужем. Анастасия сказала, что они много говорили с супругом, прикладывали усилия и спасли семью.

Кто такая MamaRika? Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.

Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.

Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

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