MamaRika впервые рассказала, почему едва не рассталась с мужем

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа, в девичестве - Кочетова) и ее муж, музыкальный продюсер и комик Сергей Середа, весной 2024 года сообщили, что их брак находится на грани краха. Идиллическая картинка в социальных сетях на самом деле скрывала множество неразрешенных проблем.
Сейчас в звездной паре вновь наступил мир. Об этом уверенно заявила сама МамаРика в интервью для М1.
Певица призналась, что проблемы в браке с Середой у нее начались, когда она начала подавлять свои чувства - негатив накапливался и отравлял им жизнь. "Нам надо было не убегать, а искренне поговорить без упреков. Я поняла, что делала не так. Я в какой-то момент закрылась и отвернулась от мужа. Сейчас я понимаю, что не должна убегать, а должна быть с ним рядом в этом сложном моменте", - говорит артистка.
К этой мысли она пришла во время совместного с мужем путешествия в Одессу. Семейная терапия им не помогла, и тогда они предприняли собственную отчаянную попытку спасти брак.
"Мы все решили. Просто остались вдвоем, отдохнули, немного перезагрузились, поговорили. Было много диалогов, и это помогает. Нам удалось спасти семью", - делится счастливая МамаРика.
Кто такая MamaRika?
Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.
Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.
Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".
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