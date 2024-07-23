MamaRika впервые рассказала, почему едва не рассталась с мужем

МамаРика и Сергей Середа недавно встали перед серьезной диллемой.

https://stars.glavred.info/mamarika-vpervye-rasskazala-pochemu-edva-ne-rasstalas-s-muzhem-10583000.html Ссылка скопирована

MamaRika новости - MamaRika рассказала, с чего начались проблемы с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа, в девичестве - Кочетова) и ее муж, музыкальный продюсер и комик Сергей Середа, весной 2024 года сообщили, что их брак находится на грани краха. Идиллическая картинка в социальных сетях на самом деле скрывала множество неразрешенных проблем.

Сейчас в звездной паре вновь наступил мир. Об этом уверенно заявила сама МамаРика в интервью для М1.

Певица призналась, что проблемы в браке с Середой у нее начались, когда она начала подавлять свои чувства - негатив накапливался и отравлял им жизнь. "Нам надо было не убегать, а искренне поговорить без упреков. Я поняла, что делала не так. Я в какой-то момент закрылась и отвернулась от мужа. Сейчас я понимаю, что не должна убегать, а должна быть с ним рядом в этом сложном моменте", - говорит артистка.

видео дня

К этой мысли она пришла во время совместного с мужем путешествия в Одессу. Семейная терапия им не помогла, и тогда они предприняли собственную отчаянную попытку спасти брак.

"Мы все решили. Просто остались вдвоем, отдохнули, немного перезагрузились, поговорили. Было много диалогов, и это помогает. Нам удалось спасти семью", - делится счастливая МамаРика.

Кто такая MamaRika? Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.

Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.

Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно о проблемах в отношениях между Народной артисткой Украины Аллой Кудлай и ее звездной крестницей Настей Каменских по причине неуместного репертуара во время войны.

Также украинская блогерша и юрист Инна Мирошниченко раскрыла сокровенную мечту приемной дочери. 8-летняя Ангелина призналась, чего она хотела больше всего.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред