Не сдержать слез: Инна Мирошниченко раскрыла сокровенную мечту приемной дочери

Ангелина только начинает знакомиться с большим и волшебным миром, который ей мечтают подарить приемные родители.

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Инна Мирошниченко новости - Мирошниченко рассказала, о чем мечтает ее приемная дочь Ангелина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

В конце июня Тимур и Инна Мирошниченко сообщили, что в их семье появился новый ребенок - они удочерили 8-летнюю девочку по имени Ангелина. Ее адаптация к новым условиям жизни стала большим приключением и для самого ребенка, и для его приемных родителей.

Тем не мене тепла у семьи Мирошниченко хватает на всех. Инна много внимания сейчас уделяет психологическому развитию Ангелины, а также установлению с девочкой эмоциональной связи.

Недавно Мирошниченко опубликовала в своем блоге трогательный ролик. В кадре она сидит с Ангелиной, смотрит на реку и ведет тихую беседу.

видео дня

В подписи к видео Инна рассказала, что говорила со старшей дочерью о мечтах. От самого сокровенного желания Ангелины на глаза наворачиваются слезы: "- О чем ты мечтаешь? - Не знаю. - Ты знаешь, что такое мечтать? - Нет. - Это когда ты чего-то очень сильно хочешь. Может быть, было такое, что ты чего-то очень сильно хотела? Это и есть мечта. - Я мечтала о тебе, Тимуре, братьях и сестре..."

Смотрите видео Инны и Ангелины Мирошниченко:

Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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