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"Противно смотреть": Кристина Соловий опозорилась вульгарными танцами на сцене

Элина Чигис
23 июля 2024, 04:00
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Кристина Соловий снова попала в скандал из-за своих непонятных движений на концерте.
Кристина Соловий
Кристина Соловий разозлила фанатов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka/

Украинская певица Кристина Соловий спела дуэтом с певицей Ириной Билык на сцене музыкального фестиваля Atlas United 2024, артистки исполнили хит Билык - "А я плив у човні".

Как призналась Соловий на своей странице в соцсетях, она всегда мечтала спеть вместе с Ириной.

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"Моя икона Ирина Билык и я. Мечта сбылась", — отметила певица.

Но не все фанаты оценили выступление, особенно возмутили их танцы артисток.

"Песня красивая, но зачем портить такими неэстетичными движениями?";

"Извините, но это выглядит вульгарно. Переиграли!";

"Эти движения очень неуместны и неэстетичны...";

"Просто было противно смотреть", - написали подписчики звезды.

Кто такая Кристина Соловий?

Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Кристина Соловий - последние новости по теме

Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

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