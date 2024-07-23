"Противно смотреть": Кристина Соловий опозорилась вульгарными танцами на сцене

Украинская певица Кристина Соловий спела дуэтом с певицей Ириной Билык на сцене музыкального фестиваля Atlas United 2024, артистки исполнили хит Билык - "А я плив у човні".
Как призналась Соловий на своей странице в соцсетях, она всегда мечтала спеть вместе с Ириной.
"Моя икона Ирина Билык и я. Мечта сбылась", — отметила певица.
Но не все фанаты оценили выступление, особенно возмутили их танцы артисток.
"Песня красивая, но зачем портить такими неэстетичными движениями?";
"Извините, но это выглядит вульгарно. Переиграли!";
"Эти движения очень неуместны и неэстетичны...";
"Просто было противно смотреть", - написали подписчики звезды.
Кто такая Кристина Соловий?
Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.
Кристина Соловий - последние новости по теме
Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.
Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.
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