"Была сильная близость": Соловий рассказала о разрыве с Вакарчуком

Кристина Соловий рассказала о своей работе и то, как закончился ее контракт.

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Кристина Соловий рассказала о сотрудничестве с Вакарчуком / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/sviatoslav.vakarchuk

Украинская певица Кристина Соловий рассказала о своих отношениях со своим бывшим продюсером, легендарным украинским музыкантом Святославом Вакарчуком.

Как рассказала она в интервью Маше Ефросининой, рабочие отношения закончились вместе с контрактом. "Из этого сотрудничества я ушла полностью на своих условиях. Это все, что я могу тебе сказать", - резко отрезала Соловий.

На вопрос Маши Ефросининой о правах на песни и то, как певице удалось их получить, было ли это предусмотрено контрактом, Соловий ответила, что такой исход она просто считает справедливым.

Соловий также говорит, что между ней и Вакарчук была очень сильная эмоциональная близость. "В какой-то момент я не проконтролировала это. Даже не могу вспомнить. Несколько раз пробовала с ним об этом говорить, но он очень закрылся и выгородил между нами стену, дистанцию. Думаю, что это было от меня, что-то вроде неосторожного высказывания. Несколько раз сказала, что не хочу, чтобы моя музыка звучала, как "Океан Эльзы", хочу искать себя. Думаю, что его это оскорбило, – заметила певица.

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Она также добавляет, что она не выдержала закрытости Вакарчука. "Я была готова к диалогу, мы общались в последний раз через юристов", - говорит Соловий.

Певица отмечает, что она ушла от Вакарчука со своими правами, но это не те отношения, в которых бы она хотела остаться по окончании работы с ним.

Напомним, ранее Кристина Соловий рассказала о своих отношениях с писателем Сергеем Жаданом. Интересно, что сама Соловей сообщила, что встречаться они начали еще будучи в отношениях со своими вторыми половинками.

Напомним, ранее писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан сыграл главную мужскую роль в новом клипе Кристины Соловей о юности, поцелуях и страстной любви.

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