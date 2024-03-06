"На ваших руках кровь украинцев": Кристина Соловий обвинила Машу Ефросинину

У Маши Ефросининой и Кристины Соловей состоялся тяжелый разговор.

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Маша Ефросинина дала отпор на обвинения Кристины Соловий / Коллаж Главред, скриншот видео

Украинская певица Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Об этом она сообщила в интервью Маше Ефросининой и саму ведущую также отнесла к той же категории звезд. "Мы слишком толерантны со своими людьми, особенно теми, кто ошибся. Даже с тобой", - говорит Соловий.

По словам Соловий, все должны отвечать за то, что строили культурные мосты между Украиной и Россией. "За то, что они пытались сидеть на двух стульях и размывали границы. Все за это в ответе. У них на руках, и на сердце, и на душе всегда будет кровь. Я так считаю", - выступила певица.

На что Маша Ефросинина возразила, что певица говорит оценочно о целом периоде, о целой эпохе 30-ти лет формирования страны, внутри которой, запрос на все, что называлось искусством, культурой, музыкой, телевидением, строилась на запросе аудитории.

"Чаще всего артист отвечает на запрос и работает на свою аудиторию. Я застала период, когда артисты первого звена пробовали петь на украинском, но никто не приходил на их концерты. Я не спроста потратила много времени этого интервью, чтобы рассказать твой путь. Ты сказала - а я не буду этого делать. К Кароль и Пономареву не пойду - потому что там русский. И ты сразу стала аутсайдером на 10 лет", - чеканя каждое слово проговорила Ефросинина.

Соловий в то же время сообщила, что не считает себя аутсайдером, а воспринимает это как медленный рост.

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

"Тот же Океан Эльзы собирал стадионы в России". Ты же не можешь сказать, что на руках человека, который тебе в том числе помогал - кровь всех украинцев", - добавила телеведущая.

Однако Соловий возразила, что группа гастролировала еще до 2014 года.

"Ты сейчас спекулируешь моими словами. Ты мне сказала, что мы все, кто сегодня есть в переходном периоде, имеем кровь на руках. Это довольно серьезное обвинение", – заявила Ефросинина.

На ответ Соловий, что никто не хочет иметь кровь на руках, Маша добавила: это называется формирование молодой независимой страны и если общество не будет толерантным, то оно может превратиться в извергов.

"Если бы не было войны, то уже через 5 лет вся Украина говорила бы на украинском языке, к этому шло. Это было бы, но было бы дольше. А сейчас то происходит большой кровью, большими смертями, постоянными срачами. Если все выживут публичные люди и не сгорят, и пройдут через такие серьезные обвинения про кровь на руках, и выживут, мы можем стать нелюдями, Кристина", - эмоционально ответила ведущая.

Она также добавила, что касается толерантности, то у Кристины ее нет.

Напомним, ранее украинская певица Кристина Соловий рассказала о своих отношениях со своим бывшим продюсером, легендарным украинским музыкантом Святославом Вакарчуком.

Напомним, ранее Кристина Соловий рассказала о своих отношениях с писателем Сергеем Жаданом. Интересно, что сама Соловей сообщила, что встречаться они начали еще будучи в отношениях со своими вторыми половинками.

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