"Не дай Бог": известный шоумен раскрыл подробности конфликта Билык и Пугачевой

Евгений Фешак рассказал, из-за чего в свое время повздорили дивы.

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Ирина Билык новости - Фешак рассказал про конфликт Билык и Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/alla_orfey

Ирина Билык - звезда первой величиной в украинском шоу-бизнесе. Артистку высоко ценят не только за ее пение, но из талант поэта-песенника. Когда Билык достигла успеха на отечественной сцене, она предприняла несколько попыток построить карьеру в стране-оккупанте - задолго до начала военных конфликтов.

Однако путь на российскую сцену ей оказался закрыт. Этому якобы поспособствовала певица Алла Пугачева - по слухам она жестко "расправлялась" с конкурентами. Из-за своего огромного влияния, Примадонна могла решать, кого она желает и не желает видеть на сцене, и к этому мнению прислушивались.

Про конфликт между артистками рассказал шоумен Евгений Фешак. В шоу #ністиданісовісті на Люкс ФМ он поделился слухами, который ходили в светских кругах во времена конфликта между певицами.

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"Еще во времена, когда динозавры были маленькие и жилы в яйцах, Ирина Николаевна... Давайте так, был период, когда все артисты пытались завоевать еще и российский рынок. И Ирина Николаевна – ну это было уже очень давно, лет 15 назад, ломанулась в "эрэфию". У нее были классные песни тогда – "Снег", "Рябины". И насколько я знаю, был скандал с Аллой Борисовной Пугачевой, потому что Пугачиха, наслушавшись этих песен, чуть ли не лично обзвонила всех руководителей медиа в Москве и сказала: "Не дай бог, вы будете делать из нее звезду, я вам покажу кузькину мать", - говорит Фешак.

Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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