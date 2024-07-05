"И в радости, и в горе": ведущая Валентина Хамайко официально вышла замуж

Валентина Хамайко расписалась с Андреем Онистратом и поделилась своими эмоциями.

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Валентина Хамайко официально вступила в брак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valentinakhamaiko/

Украинская известная ведущая Валентина Хамайко и бизнесмен Андрей Онистрат официально зарегистрировали свой брак. Отметим, они уже 18 лет являются семьей.

На своей странице в Instagram Валентина опубликовала фото со свадьбы и отметила, что они с мужем уже давно обвенчалась, а вот расписались только вчера.

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"18 лет совместной жизни вместе с Андреем. Мы уже узнали, что такое жить и в радости, и в горе, научились ссориться и мириться, родили четверых детей. Успели обвенчаться, но не расписывались. Вчера наверстали и это. А уже сегодня Андрей снова едет в командировку, собирает форму, оружие и едет. На сколько – до конца неизвестно, как всегда, две-три недели за несколько последних дней превратились в два-три месяца. Всегда ужасно нервничаю. Но пока еще позволю себе насладиться вчерашним днем", – написала Хамайко.

Кто такая Валентина Хамайко? Валентина Хамайко - ведущая канала 1+1 Украина, проекта "Храбрые сердца" с Ахтемом Сеитаблаевым и утреннего проекта "Завтрак с 1+1". Менторка проекта "Роща детских снов". Лектор 1+1 Media School, куратор курса "Ведущий" для детей. Мастерица кулинарного и кондитерского дела - автор кулинарной книги-бестселлера "Сладкое воскресенье". Бизнесвумен, соучредитель бренда одежды TAIYŌ. Поддерживает благотворительные дела и инициативы.

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