"И в радости, и в горе": ведущая Валентина Хамайко официально вышла замуж

Украинская известная ведущая Валентина Хамайко и бизнесмен Андрей Онистрат официально зарегистрировали свой брак. Отметим, они уже 18 лет являются семьей.
На своей странице в Instagram Валентина опубликовала фото со свадьбы и отметила, что они с мужем уже давно обвенчалась, а вот расписались только вчера.
"18 лет совместной жизни вместе с Андреем. Мы уже узнали, что такое жить и в радости, и в горе, научились ссориться и мириться, родили четверых детей. Успели обвенчаться, но не расписывались. Вчера наверстали и это. А уже сегодня Андрей снова едет в командировку, собирает форму, оружие и едет. На сколько – до конца неизвестно, как всегда, две-три недели за несколько последних дней превратились в два-три месяца. Всегда ужасно нервничаю. Но пока еще позволю себе насладиться вчерашним днем", – написала Хамайко.
Кто такая Валентина Хамайко?
Валентина Хамайко - ведущая канала 1+1 Украина, проекта "Храбрые сердца" с Ахтемом Сеитаблаевым и утреннего проекта "Завтрак с 1+1". Менторка проекта "Роща детских снов". Лектор 1+1 Media School, куратор курса "Ведущий" для детей.
Мастерица кулинарного и кондитерского дела - автор кулинарной книги-бестселлера "Сладкое воскресенье". Бизнесвумен, соучредитель бренда одежды TAIYŌ. Поддерживает благотворительные дела и инициативы.
Украинский шоу-бизнес - последние новости
Отметим, Руслан Ханумак заявил, что выехал в США абсолютно законно. В сети начались бурные обсуждения, поскольку Ханумак призывного возраста и поклонники не понимали, как он смог покинуть Украину.
А также украинская певица Кристина Соловий рассказала настоящую сенсацию, назвав имя самой загадочной певицы Украины - Klavdia Petrivna, которая скрывает свое лицо.
Вас может заинтересовать:
- "Не мой размер": Дмитрий Гордон прокомментировал работу известной ведущей
- "Странная ситуация": украинский ведущий разнес беглеца Олега Винника
- "Находится в доме престарелых": российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред