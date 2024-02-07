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Телеведущая Валентина Хамайко рассказала, как потеряла пасынка на войне

Алена Кюпели
7 февраля 2024, 14:00
Валентина Хамайко поделилась своей болью в интервью.
Валентина Хамайко рассказала, как потеряла близкого человека
Валентина Хамайко рассказала, как потеряла близкого человека / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинская телеведущая Валентина Хамайко поделилась личной семейной драмой. На войне она потеряла своего 21-летнего пасынка.

Как рассказала она в интервью Славе Демину, Валентина Хамайко с нежностью и теплом вспоминает отношения с Остапом, который практически стал ей сыном.

Она добавляет, что о трагедии узнала от своего мужа Андрея. "Мне позвонил Андрей и сказал об этом. Мы тогда были в машине вместе с Соломией. Мы тогда поговорили с Андреем. У меня в таких ситуациях срабатывает защитная функция, когда услышал информацию, но ты дальше начинаешь делать то, что ты должен делать в этот день. Я машинально начала делать то, что у меня было запланировано в этот день. Конечно, оно догнало вечером, когда ты остаешься наедине", - рассказала она.

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По ее словам, в тот момент она думала, что делать, как делать и что будет дальше, как помочь Андрею. "Но ты не можешь помочь человеку, который находится в сотнях километров от тебя. Я никогда не переживала такой ситуации, я не знала, как ему помочь", - говорит она.

Ведущая со слезами на глазах рассказала, что ей очень тяжело было сообщить страшную новость детям. "Наш младший сын не понимал, кто погиб. Он очень долго спрашивал: "Папа погиб или Остап погиб?". И это очень тяжело. Старший сын находился в теннисном лагере. Я звоню тренеру и говорю, что не понимаю, что делать с Михаилом… Как я могу сказать об этом сыну в телефонном формате", - рассказала она.

Напомним, ранее Украинская певица Джамала поделилась неожиданной и приятной новостью. Артистка станет матерью в третий раз. Об этом она поделилась на своей странице в Instagram.

Ранее также стало известно о том, что известный актер и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов получил подозрение по трем статьям УК Украины на основании собранных доказательств СБУ.

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Валентина Хамайко новости шоу бизнеса
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