СБУ выкатила актеру и матерому путинисту Дмитрию Певцову сразу по 3 статьям

Скандально известным своим оголтелым путинизмом российский актер и депутат Госдумы страны-агрессора РФ Дмитрий Певцов получил подозрение по трем статьям УК Украины, сообщает пресс-служба СБУ сообщила в своем Telegram-канале.
Следователям удалось сформировать доказательную базу, подтверждающую, что звезда печально известного криминального сериала "Бандитского Петербурга". занимался и продолжает заниматься информационно-подрывной деятельностью в пользу Кремля, пропагандой войны и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили, что актер входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора. Он неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время пропагандистских мероприятий с участием кремлевского вождя Владимира Путина.
Кроме того, Певцов, как отмечают в сообщении СБУ, регулярно выступал и выступает в эфирах центральных телеканалов страны-агрессора РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. В интервью кремлевским пропагандистам Певцов рассказывал о том, как лично голосовал за признание независимости временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Следователи СБУ сообщили артисту-путинисту Певцова о заочном подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
часть 3 стать 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
часть 2 статья 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
статья 436 (пропаганда войны).
Напомним, ранее скандально известный своей поддержкой преступлений путинского режима актер и депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.
Певцов посетил исправительную колонию №5 в Можайске, где в актовом зале дал акустический концерт для женщин-осужденных.
Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (эта песня была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург" - там Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.
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