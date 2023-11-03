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"Великие люди по душе": российский актер Певцов восхитился Путиным и Сталиным

Алена Кюпели
3 ноября 2023, 22:13
Актер Певцова считается одним из ярых поклонников нападения России на Украину.
Дмитрий Певцов Воспевает Сталина и Путина
Дмитрий Певцов Воспевает Сталина и Путина / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Чтобы понимать, с каким народом приходится воевать мирным украинцам, чтобы защитить свои земли, достаточно посмотреть интервью российского актера-путиниста, который в последнее время сильно углубился в религию - Дмитрия Певцова.

В одной из пропагандистских программ на YouTube, Певцов отвечал на короткие вопросы авторов программы.

Так, на вопрос о том, хотел бы Певцов стать президентом, актер начал восхвалять российского диктатора Путина, при этом оправдывая все его действия "волей божьей".

По мнению свихнувшегося артиста, чтобы человек стал президентом, должно совпасть два фактора, среди которых божья воля, а также величие.

"Нужно быть великим человеком, каким был Николай Романов, Иосиф Сталин, Владимир Путин. Они великие люди и по интеллекту, и по душе, и по масштабу мысли своей", - воспевает "набожный" Певцов кровавых диктаторов, признанных в мире террористов, загубивших десятки тысяч невинных жизней.

Тут же отвечая на вопрос о том, какой грех самый тяжелый, Певцов называет "равнодушие". Сюда же он вставляет цитаты из кремлевской методички "бомбили Донбас" в 2014 году. Ну и дальше - по списку.

"Поздравить" Певцова с выходом интервью можно в комментариях к ролику тут.

На видео - интервью Певцова:

Напомним, ранее главного террориста планеты Путина решил потроллить резидент клуба Гарик Харламов. Он спел, можно сказать, риторическую песню-вопрос, в которой спросил у президента России, есть ли у того какой-то план? На мотив песни "Дельтаплан" Валерия Леонтьева комик исполнил: "А доллар стоит уже где-то сто рублей. Под сто рублей. И из авто китайских лепят "москвичей". Для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран. Уже скажите нам: у вас же есть какой-то план? Скажите, есть какой-то план?"

Ранее также скандальный российский актер Алексей Панин, который славится своими пьяными выходками, показал свой новый паспорт.

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Дмитрий Певцов новости шоу бизнеса
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