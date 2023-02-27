Не смогли помочь: Джамале в Польше вызвали скорую

Певице резко стало плохо перед концертом и пришлось вызвать ей скорую помощь.

Джамала Скорая / Instagram

Украинская певица Джамала рассказала своим фоловерам в соцсетях о том, как ей стало плохо перед концертом в Польше.

Оказалось, что певице даже пришлось вызывать "Скорую", ведь она могла только лежать.

Джамала полагает, что причиной резкого ухудшения ее самочувствия стала еда в аэропорту. "За 15 минут до выхода было вот так. Думала, как собраться. Поняла, что могу только лежать. Было плохо. Съела завтрак утром в аэропорту", – рассказала Джамала.

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Певица рассказала, что приехавшая скорая не смогла сделать ей укол. "Лежала на уникальном диване из коробок, другого места не было. Вызвали скорую, они уехали. К сожалению, укол сделать не удалось", – написала знаменитость.

Джамала / Instagram

Поэтому Джамале помогли соотечественники, которые правильно дали ей лекарства и певица смогла выйти на сцену.

Напомним,